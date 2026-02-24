Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası demediğini bırakmadı! "Kazanmalıydın gerisi hikaye"

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yolunda büyük fırsat tepti. Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda baskılı bir oyun ortaya koyamadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.
İkinci yarıda baskılı bir performans sergileyen ve oyunu rakip yarı alana yıkan sarı-lacivertliler, uzun süre baskıyı skora dönüştüremedi.
Maçın 90+5. dakikasında Marco Asensio'nun golüyle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 90+11. dakikada Jim Allevinah'ın golüne engel olamadı ve sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada 2 puan kaybetti ve puanını 53'e çıkararak zirveyle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
Alınan bu sonuç sonrası camiadan tepkiler yükselirken spor yazarları da Sarı-Lacivertliler'e dair eleştirilerden bulundu.
Tedesco, o kadar büyük yanlışlar yapıyor ki inanılır gibi değil… Nottingham maçından sonra TRT'deki programımda kendisini yoğun bir şekilde eleştirdim. "Eğer Talisca, Asensio ve Kante birlikte oynarlarsa Kasımpaşa karşılaşması da çok zor geçer, puan kaybı olur" dedim. Çok önemli bir yanlış var. Talisca'dan santrfor olmaz. Bunu ben değil herkes söylüyor. Dün yine hiçbir şey yapmadı. Eğer genç santrforuna güvenmiyorsan ki olabilir, kendisine sorulması lazım, "Milli takımımızın santrforu kim!" Tamam nokta santrfor değil ama Kerem Aktürkoğlu oynar. İkinci stoper sakatlanıyor, Mert Müldür'ün girmesi gerekirken oyuna Kante'yi alıyor. Aslında Mert'in orjininde stoperlik de var. Mourinho'nun zamanında bile çok defa bu bölgede oynadı. Sonra bana göre takımın en iyisi Levent'i oyundan çıkardı. Bu da büyük hata… [SABAH]
Birincisi Çağlar hep soru işareti benim için, iki orijinal sol beki yok Fenerbahçe'nin. Son dakika Cherif kiralamasıyla, Fenerbahçe'nin bas bas bağıran forvet eksiğine rağmen o gün dedim ki Fenerbahçe büyük risk aldı. Ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayan teknik adama başarılı diyemem. 22 kişilik kadroya teknik direktör ve başkan ikinci yarıya hazırlamıyorsanız. forvetsiz giriyorsanız; Cherif bir soru işareti ani hamle diye düşünmek lazım. Bunlar olacak o zaman. Bu puan kayıpları olacak. Bak Okan Buruk 1. santrforunu götürmedi Konya'ya ve yenildi. Türkiye'de atan ve tutan meselesi.
“Şampiyonluğa oynayan bir takımın, böyle bir fırsat yakalamışken ortaya koyduğu bu futbol gerçekten kabul edilemez.”
"Kanatlarda Nene ve Musaba tercih edildiğinde bu sadece bir oyuncu seçimi değil, aynı zamanda bir oyun tercihi oldu. Fenerbahçe’nin 42 uzun top ve 38 orta denemesi yapması oldukça yüksek bir sayı. Şampiyonluk yarışı veren bir takımla kümede kalma mücadelesi yapan bir takım arasında böyle bir maç oynamak tuhaf. Bu oyunu oynayacaksanız ön tarafta Peter Crouch ve Tore Andre Flo gibi hava hakimiyeti yüksek forvetleriniz olmalı. Bu bir tercih değil, adeta mecburiyet haline geldi.”
Bu maç şunu bize gösterdi ki Fenerbahçe'nin net bir forvete çok ihtiyaçı var. Her maçı orta saha oyuncuları ile çözemezsiniz. Bazı maçlarda gerçek bir forvetiniz olmalı. Her şey bir tarafa en büyük rakibiniz hiç beklenmedik şekilde Konya'da 3 puan bırakmış ve sizin kazanıp puanları eşitleme şansınız var. Son bölümde öne geçip kazanamıyorsanız gerisi hikaye... [TAKVİM]
