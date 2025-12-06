Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, son yıllarda rakibine karşı olan üstünlüğü ve galibiyet serisi de bitmiş oldu.

EN-NESYRI KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

Başakşehir karşısında 1-0 öndeyken karşı karşıya bir gol kaçıran En-Nesyri sosyal medyada yoğun tepki aldı. Karşı karşıya kaçırdıktan dakikalar sonra kalesinde golü gören Fenerbahçe'de En-Nesyri günah keçisi ilan edildi.

SON 5 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Fenerbahçe bu sezon 15 haftada kalesinde 14 gol gördü. Son olarak 27 Ekim’de Gaziantep FK deplasmanında 4-0 kazanan sarı-lacivertliler, sonrasında oynadığı 5 maçta da kalesinde gole engel olamadı. Kanarya ayrıca bu sezon 5 maçta gol yemedi.