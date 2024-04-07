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  4. Fenerbahçe'nin Süper Kupa'da sahadan çekilmesi sosyal medyayı salladı! Ünlü isimlerden yorum yağdı

Fenerbahçe'nin Süper Kupa'da sahadan çekilmesi sosyal medyayı salladı! Ünlü isimlerden yorum yağdı

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
07.04.2024 23:37
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Fenerbahçe'nin U 19 takımıyla çıktığı Süper Kupa mücadelesinde, 4. dakikada sahadan çekilmesinin ardından sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapıldı. Ünlü isimler tarihe geçen olayın ardından yaptıkları yorumlarla dikkat çekti.

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleye U19 takımı ile çıkarken, 1. dakikada 1-0 mağlup duruma düştü. Fenerbahçeli futbolcular daha sonra 4. dakikada sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan'ın maçı tatil ederken, sosyal medyanın da gündemi Süper Kupa maçı oldu. İşte X'te (Twitter) yapılan yorumlardan bazıları...

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FAZIL SAY

FAZIL SAY
"Bir Fenerbahçeli olarak, çok eski bir gelenek olan Cumhurbaşkanlığı kupasını protesto eder hale gelmeyi, Galatasaray ile olan 117 yıllık rekabeti hiçe saymayı, bencil ve çocukça buluyorum. Bu krizleri FB yönetemiyor. Bu aşırı tepkiler ile Haklıyken haksız duruma düşüyor ve taraftarını da üzüyor küçük düşürüyor, bazıları da kızarsa kızsın bu sözlere, biraz düşünsünler."

CÜNEYT ÖZDEMİR

CÜNEYT ÖZDEMİR
"Süper kupa finalinde futbolun dibe vurduğu bir geceyi yaşıyoruz. Fenerbahçe sahadan çekiliyor, Galatasaraylı futbolcular n'olucak diye şaşkın bakıyor, kameralar TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi gösteriyor, beyfendi sırıtıyor... Eserinle gurur duy tabii, Türk futbolunu düşürdüğün yere sen gülmeyeceksin de kim gülecek paşam!"

BERNA LAÇİN

BERNA LAÇİN
"Sevinme taklidi yapmak"

ŞAHAN GÖKBAKAR

ŞAHAN GÖKBAKAR
"Ali Koç başkanlığında Fenerbahçe belki de 6 koca yılda 2. Kupasını kazanabilecekti. Ama oynamamayı tercih ederek Galatasaray'a bir kupa daha kazandırdı..."

ÜMİT ÖZAT

ÜMİT ÖZAT
"Fenerbahçe hükmen yenilir ama hükmedenlere asla yenilmez…"
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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray süper kupa
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