Fenerbahçe'nin tecrübeli hocası Jorge Jesus o kararıyla herkesi şaşırttı! UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla karşısına yeni transfer ile çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak olan ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı, Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek.

Sarı-Lacivertliler kazanarak İspanya'dan avantajlı bir skorla dönmek isterken, son hazırlıklar da tamamlanmış durumda.

DEVLER LİGİ'NE VEDA ETTİLER

Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

YENİ TRANSFER 11'DE BAŞLAYACAK

Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirlerken, yeni transfer Samet Akaydın'a da forma vermesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'de Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Ezgjan Alioski maç kadrosuna alınmayan isimler olarak dikkat çekti. Sevilla'da ise Marcao, Karim Rekik ve antrenmanlara yeni başlayan Löic Bade kadroda yer almadı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL SEVILLA MAÇI 11'İ