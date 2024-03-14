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  4. Fenerbahçe'nin tur atlaması sonrası Şampiyonlar Ligi müjdesi geldi! Türkiye ülke puanı sıralamasında yerini garantiledi

Fenerbahçe'nin tur atlaması sonrası Şampiyonlar Ligi müjdesi geldi! Türkiye ülke puanı sıralamasında yerini garantiledi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.03.2024 23:24
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UEFA Konferans Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı toplam skorda 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başaran temsilcimiz Fenerbahçe'den gele güzel haber sonrası bir müjde de UEFA ülke puanı sıralamasından geldi. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe iki maçta toplamda 3-1 mağlup ettiği Union Saint-Gilloise mücadelesiyle herkesi sevindirirken, bir müjde de UEFA ülke puanı sıralamasından geldi.

İLK 10'U GARANTİLEDİK

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UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer alan Türkiye, bu sezonu ilk 10'da tamamlamayı garantiledi. Böylelikle 2024-25 Süper Lig şampiyonu, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak katılacak.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANINDA GÜNCEL SIRALAMA


Canlı Skor

1- İngiltere | 101.553

2- İspanya | 86.864

3- İtalya | 85.855

4- Almanya | 82.767

5- Fransa | 64.997

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