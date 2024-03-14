Fenerbahçe'nin tur atlaması sonrası Şampiyonlar Ligi müjdesi geldi! Türkiye ülke puanı sıralamasında yerini garantiledi

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe iki maçta toplamda 3-1 mağlup ettiği Union Saint-Gilloise mücadelesiyle herkesi sevindirirken, bir müjde de UEFA ülke puanı sıralamasından geldi.
UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer alan Türkiye, bu sezonu ilk 10'da tamamlamayı garantiledi. Böylelikle 2024-25 Süper Lig şampiyonu, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak katılacak.
1- İngiltere | 101.553
2- İspanya | 86.864
3- İtalya | 85.855
4- Almanya | 82.767
5- Fransa | 64.997