Fenerbahçe'nin tur atlaması sonrası Şampiyonlar Ligi müjdesi geldi! Türkiye ülke puanı sıralamasında yerini garantiledi

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe iki maçta toplamda 3-1 mağlup ettiği Union Saint-Gilloise mücadelesiyle herkesi sevindirirken, bir müjde de UEFA ülke puanı sıralamasından geldi.

İLK 10'U GARANTİLEDİK

UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer alan Türkiye, bu sezonu ilk 10'da tamamlamayı garantiledi. Böylelikle 2024-25 Süper Lig şampiyonu, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak katılacak.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANINDA GÜNCEL SIRALAMA



