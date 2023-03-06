Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla karıştı! Tecrübeli teknik adam Jorge Sampaoli kovulabilir

"EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"

İlk ayağı 9 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak olan mücadeleden avantajlı bir skorla dönmek isteyen Fenerbahçe'de tecrübeli teknik adam Jorge Jesus yaptığı açıklamada "En iyimizi deneyeceğiz. Sevilla'nın çok güçlü olduğunu biliyoruz. Dengeli bir maç olması için çabalayacağız. O maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız" sözlerini kullanmıştı.