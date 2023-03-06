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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla karıştı! Tecrübeli teknik adam Jorge Sampaoli kovulabilir

06.03.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, ilk mücadelesinde İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleye az bir zaman kala temsilcimiz hazırlıklarını sürdürürken, İspanyol ekibi karışmış durumda. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Rennes, Dinamo Kiev ve AEK Larnaca ile aynı grupta bulunan ve lider olarak bir üst tura yükselmeyi başaran temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda köklü İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

"EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"

"EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"

İlk ayağı 9 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak olan mücadeleden avantajlı bir skorla dönmek isteyen Fenerbahçe'de tecrübeli teknik adam Jorge Jesus yaptığı açıklamada "En iyimizi deneyeceğiz. Sevilla'nın çok güçlü olduğunu biliyoruz. Dengeli bir maç olması için çabalayacağız. O maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız" sözlerini kullanmıştı.

DİBE VURDU 

DİBE VURDU 

Fenerbahçe cephesi var gücüyle bu karşılaşmaya hazırlanırken, Sevilla da işler pek de yolunda gitmiyor. İspanya La Liga’da adeta dibe vuran Kırmızı-Beyazlılar, ligde oynadığı son karşılaşmada olan Atletico Madrid deplasmanında tam anlamıyla dağıldı. Rakibine 6-1 gibi farklı bir skorla yenilen Sevilla, ligde son yıllardaki en ağır yenilgisini aldı.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ YOLLAR AYRILABİLİR 

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ YOLLAR AYRILABİLİR 

Sevilla cephesinde tüm bunlar yaşanırken, karşılaşmaya oldukça az bir zaman kala İspanyol basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Munchodeporte'nin haberine göre; 6 Ekim'den bu yana Sevilla'yı çalıştıran ve takımla yıldızı pek de baırşmayan 62 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Jorge Sampaoli ile Fenerbahçe maçı öncesi yollar ayrılabilir.

YARDIMCI ANTRENÖRLE ÇIKABİLİR 

YARDIMCI ANTRENÖRLE ÇIKABİLİR 

Böyle bir durum yaşanırken, İspanyol kulübünün temsilcimiz karşısına yardımcı antrenör Jorge Desio ile çıkması bekleniyor.

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