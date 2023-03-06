Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla karıştı! Tecrübeli teknik adam Jorge Sampaoli kovulabilir

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Rennes, Dinamo Kiev ve AEK Larnaca ile aynı grupta bulunan ve lider olarak bir üst tura yükselmeyi başaran temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda köklü İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.
İlk ayağı 9 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak olan mücadeleden avantajlı bir skorla dönmek isteyen Fenerbahçe'de tecrübeli teknik adam Jorge Jesus yaptığı açıklamada "En iyimizi deneyeceğiz. Sevilla'nın çok güçlü olduğunu biliyoruz. Dengeli bir maç olması için çabalayacağız. O maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız" sözlerini kullanmıştı.
Fenerbahçe cephesi var gücüyle bu karşılaşmaya hazırlanırken, Sevilla da işler pek de yolunda gitmiyor. İspanya La Liga’da adeta dibe vuran Kırmızı-Beyazlılar, ligde oynadığı son karşılaşmada olan Atletico Madrid deplasmanında tam anlamıyla dağıldı. Rakibine 6-1 gibi farklı bir skorla yenilen Sevilla, ligde son yıllardaki en ağır yenilgisini aldı.
Sevilla cephesinde tüm bunlar yaşanırken, karşılaşmaya oldukça az bir zaman kala İspanyol basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Munchodeporte'nin haberine göre; 6 Ekim'den bu yana Sevilla'yı çalıştıran ve takımla yıldızı pek de baırşmayan 62 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Jorge Sampaoli ile Fenerbahçe maçı öncesi yollar ayrılabilir.
Böyle bir durum yaşanırken, İspanyol kulübünün temsilcimiz karşısına yardımcı antrenör Jorge Desio ile çıkması bekleniyor.