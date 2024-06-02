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Fenerbahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho resmi imzayı attı! Açıklamaları dikkat çekti "Ben artık size aitim"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.06.2024 18:58
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Son dakika... Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho için Ülker Stadyumu'nda görkemli bir imza töreni düzenlendi. Binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleşen törende kendisini Sarı-Lacivertli renklere bağlayan resmi imzayı atan Portekizli çalıştırıcı, imzanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho için Ülker Stadı'nda bir imza töreni düzenlendi. Binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleşen törende Mourinho attığı resmi imzanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İMZALAR ATILDI

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 kadın ve 2 erkek taraftarın sahaya gelmesini talep etti. Sahaya gelen taraftarlar, Jose Mourinho'ya forma imzalattı. Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho resmi imzayı attı.

TRİBÜNLERİ TEK TEK GEZDİ

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Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç imza töreninin ardından tek tek tribünleri gezdi ve fotoğraflar çekildi.

MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI:

"SEVGİYİ DERİNDEN HİSSETTİM"

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"Tünaydın. Sevginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Adım Fenerbahçe ile geçtiğinden beri göstermiş olduğunuz sevgiyi derinden hissettim. Normalde bir teknik adam, elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bu sevgiyi hissedebiliyorum sizden"

"ARTIK SİZE AİTİM"

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"Bu sevgi bana büyük bir sorumluluk veriyor. Ben de sizin ailenize aitim. Bu forma benim tıpkı derim, kemiğim gibi"

"SİZİN HAYALLERİNİZ BENİM HAYALLERİM"

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"Ali Koç'u tanıdığımdan beri gerçekten şunu söyleyebilirim ki, burada olmayı çok istedim. Sizler çok büyük bir taraftar grubusunuz. Bunu tüm kalbimle söylüyorum, sizin bu tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Futbol, bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim"

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI:

"ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM"

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Kurulduğumuzdan bu yana 100 yılın üzerinde maçlarımızı oynadığımız mabedimize, bu tarihi güne hoş geldiniz. Bugün, kulübümüz adına çok önemli, kıymetli bir adım atıyorum inşallah, Allah sonunu hayırlı getirir. Teknik Direktörümüz Mourinho'ya hepimiz adına bu eşsizliğe, bu tarifsiz büyüklüğe hoş geldin diyorum.

"GELMEDEN OLAĞANÜSTÜ TANITIMIMIZI YAPTI"

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Kendisi tartışmasız yaşayan, hayatta olmayan tüm hocalar arasında dünya tarihinin gördüğü en iyi 5 hocadan bir tanesi şu an huzurlarınızda. Fenerbahçe'nin geleceği ve şampiyonlukları için bizi tercih etmiştir. Kendisine hoş geldin diyorum. Bugün attığımız bu imza Fenerbahçe'ye taşımak isteyeceğimiz noktanın göstergesidir. Sadece dün gece Londra'da Şampiyonlar Ligi finalinde verdiği cevaplarla memleketimize gelmeden olağanüstü bir tanıtımını yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir.

İŞTE İMZA TÖRENİNDEN ANLAR...
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José Mourinho Ali Koç son dakika fenerbahçe imza mourinho
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