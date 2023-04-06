Fenerbahçe'nin yıldız ismi Willian Arao, teknik direktör Jorge Jesus'un yeni adresini böyle duyurdu!

Fenerbahçe'nin sezon başı Brezilya ekibi Flamengo'dan 3 milyon euroya kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu Willian Arao, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Jorge Jesus'un çalıştığı en iyi teknik adam olduğunu vurgularken, tecrübeli teknik adamın isminin Flamengo ve Brezilya Milli Takımı ile geçmesini de değerlendirdi.
Arao'nun sözleri Fenerbahçeli bazı taraftarların tepkisini çekerken sosyal medyada "Kadro dışı bırakılsın" paylaşımları dikkat çekti.
"Jesus ile Flamengo hakkında sohbet ediyoruz. Elbette insanlar da Flamengo'dan bahsediyor. Takımın aldığı sonuçları tartışıyoruz. Golü gördün mü gibisinden muhabbetimiz oluyor. Orada çok arkadaşlarım var. Çalışanlar ve taraftarlar da tabii ki..."
"Jesus'un adı da hem Flamengo hem de Brezilya Milli Takımı'yla anılıyor. Bunları biz de duyuyoruz. Flamengo iddiaları yeniden güç kazandı. Bunun sebebi de taraftarların sosyal medyada bazı durumları dile getirmesi. Ama ben Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın antrenörü olabileceğine inanıyorum."
Arao, Portekizli çalıştırıcının tecrübesiyle ve yeteneğiyle Brezilya Milli Takımı'na çok şey katacağını söyledi.
"O harika bir teknik direktör. Elbette bağlantılı olan başka büyük isimler de var (Ancelotti, Guardiola, Mourinho) ama onun yeteneğini ve bizim takımımıza ve ülkemize çok şey katacağını biliyorum. Bu takıma uygun bir oyun tarzı var. Agresif, bu yüzden milli takımın başına geçerse kesinlikle çok başarılı olacağına inanıyorum."