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Fenerbahçe'nin yıldız ismi Willian Arao, teknik direktör Jorge Jesus'un yeni adresini böyle duyurdu!

06.04.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan Fenerbahçe'de son haftalarda alınan sonuçlar sonrası Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus eleştiri oklarının hedefi olurken, Sarı-Lacivertliler'in yıldız ismi Willian Arao tecrübeli hoca için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin sezon başı Brezilya ekibi Flamengo'dan 3 milyon euroya kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu Willian Arao, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Jorge Jesus'un çalıştığı en iyi teknik adam olduğunu vurgularken, tecrübeli teknik adamın isminin Flamengo ve Brezilya Milli Takımı ile geçmesini de değerlendirdi.

Arao'nun sözleri Fenerbahçeli bazı taraftarların tepkisini çekerken sosyal medyada "Kadro dışı bırakılsın" paylaşımları dikkat çekti.

İŞTE ARAO'NUN O SÖZLERİ

"FLAMENGO'YU KONUŞUYORUZ"

"FLAMENGO'YU KONUŞUYORUZ"

"Jesus ile Flamengo hakkında sohbet ediyoruz. Elbette insanlar da Flamengo'dan bahsediyor. Takımın aldığı sonuçları tartışıyoruz. Golü gördün mü gibisinden muhabbetimiz oluyor. Orada çok arkadaşlarım var. Çalışanlar ve taraftarlar da tabii ki..."

"BREZİLYA'NIN BAŞINA GEÇEBİLECEĞİNE İNANIYORUM" 

"BREZİLYA'NIN BAŞINA GEÇEBİLECEĞİNE İNANIYORUM" 

"Jesus'un adı da hem Flamengo hem de Brezilya Milli Takımı'yla anılıyor. Bunları biz de duyuyoruz. Flamengo iddiaları yeniden güç kazandı. Bunun sebebi de taraftarların sosyal medyada bazı durumları dile getirmesi. Ama ben Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın antrenörü olabileceğine inanıyorum."

"ÇOK ŞEY KATAR" 

"ÇOK ŞEY KATAR" 

Arao, Portekizli çalıştırıcının tecrübesiyle ve yeteneğiyle Brezilya Milli Takımı'na çok şey katacağını söyledi.

"HARİKA BİR TEKNİK DİREKTÖR"

"HARİKA BİR TEKNİK DİREKTÖR"

"O harika bir teknik direktör. Elbette bağlantılı olan başka büyük isimler de var (Ancelotti, Guardiola, Mourinho) ama onun yeteneğini ve bizim takımımıza ve ülkemize çok şey katacağını biliyorum. Bu takıma uygun bir oyun tarzı var. Agresif, bu yüzden milli takımın başına geçerse kesinlikle çok başarılı olacağına inanıyorum."

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