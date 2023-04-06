Fenerbahçe'nin yıldız ismi Willian Arao, teknik direktör Jorge Jesus'un yeni adresini böyle duyurdu!

"HARİKA BİR TEKNİK DİREKTÖR"

"O harika bir teknik direktör. Elbette bağlantılı olan başka büyük isimler de var (Ancelotti, Guardiola, Mourinho) ama onun yeteneğini ve bizim takımımıza ve ülkemize çok şey katacağını biliyorum. Bu takıma uygun bir oyun tarzı var. Agresif, bu yüzden milli takımın başına geçerse kesinlikle çok başarılı olacağına inanıyorum."