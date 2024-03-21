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Fenerbahçe'nin yıldızı Djiku Trabzonspor maçında yaşananları İngilizlere böyle anlattı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.03.2024 23:36
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Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesinin ardından yaşananların yankıları sürerken Fenerbahçeli Djiku yaşananları İngiliz kaynaklı haber kaynağı Sky Sports'a anlattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncusu Alexander Djiku, Trabzonspor'a karşı oynadıkları ve son düdüğüyle büyük olaylara sahne olan mücadeleye dair İngiliz menşeili haber kaynağı Sky Sports'a yaşananları anlattı.

Djiku o anları "Bir taraftarın sahaya girdiğini gördük ve birkaç saniye içinde görevliler tamamen bunalana kadar birkaç taraftar daha sahaya girdi. Yüzlerce insan bize doğru geliyordu ve saha tamamen işgal edilmişti.'' şeklinde anlattı.

İŞTE O SÖZLER...
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''HAYATIMIZDAN ENDİŞE DUYUYORDUK'' 

''HAYATIMIZDAN ENDİŞE DUYUYORDUK'' 

"Hayatlarımızdan endişe duyuyorduk çünkü bir taraftar savaşmaya hazır olduğunda ne olacağını asla bilemezsiniz."

''SU ŞİŞESİ, BOZUK PARA, SİS BOMBASI'' 

''SU ŞİŞESİ, BOZUK PARA, SİS BOMBASI'' 

"Maçın başlangıcı hem saha içinde hem de saha dışında çok iyi geçti ve 2-0 kazanıyorduk. İkinci yarıda taraftarlar su şişeleri, bozuk paralar ve sis bombaları atmaya başladı. Hakem, stadyum spikeri ve Trabzonsporlu oyuncular maçın durmaması için defalarca taraftarlardan sakin olmalarını istedi."

''YÜZLERCE İNSAN BİZE DOĞRU GELDİ''

''YÜZLERCE İNSAN BİZE DOĞRU GELDİ''

"Maçın bitiş düdüğüyle birlikte, üçüncü sıradaki takıma karşı oynadığımızı ve Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında galip geldiğini göz önünde bulundurarak, her maçta yaptığımız gibi sahanın ortasında galibiyeti kutladık. Bir taraftarın sahaya girdiğini gördük ve birkaç saniye içinde görevliler tamamen bunalana kadar birkaç taraftar daha sahaya girdi. Yüzlerce insan bize doğru geliyordu ve saha tamamen işgal edilmişti.''

''BAŞKA ÇAREMİZ YOKTU'' 

''BAŞKA ÇAREMİZ YOKTU'' 

"Görevlilerin tavsiyesi ve Trabzonsporlu oyuncuların yardımıyla hepimiz aynı anda içeri girdik. Her şey çok hızlı gelişti. Bazı takım arkadaşlarımın hayatlarını kurtarmak için kendilerini savunmaktan başka çareleri yoktu."

''ŞOK VE DEHŞET İÇİNDEYDİK'' 

''ŞOK VE DEHŞET İÇİNDEYDİK'' 

"Takım arkadaşım Livakovic ve diğer bazılarının aksine, darbe almadığım için şanslıydım. Soyunma odasına geldiğimizde hala olanlardan dolayı şok ve dehşet içindeydik. Bir zafer kutlamasının bu kadar büyük olaylara yol açabileceğini düşünmemiştik."

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