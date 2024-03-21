Fenerbahçe'nin yıldızı Djiku Trabzonspor maçında yaşananları İngilizlere böyle anlattı!

''YÜZLERCE İNSAN BİZE DOĞRU GELDİ''

"Maçın bitiş düdüğüyle birlikte, üçüncü sıradaki takıma karşı oynadığımızı ve Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında galip geldiğini göz önünde bulundurarak, her maçta yaptığımız gibi sahanın ortasında galibiyeti kutladık. Bir taraftarın sahaya girdiğini gördük ve birkaç saniye içinde görevliler tamamen bunalana kadar birkaç taraftar daha sahaya girdi. Yüzlerce insan bize doğru geliyordu ve saha tamamen işgal edilmişti.''