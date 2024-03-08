Fenerbahçe'nin zaferi sonrası TFF'nin o paylaşımına ateş püskürdüler! 'Utanmasanız onu da yapacaksınız'

Sabuncuoğlu paylaşımında 'Şahsi duygularınızla, başında olduğunuz kurumun resmi hesabını kullanmayın. Fenerbahçe de federasyonunuza bağlı ve Türkiye’yi şu an Avrupa’da temsil eden tek kulüp. Her gün türeyen spor hesapları gibi değil de ülkenin federasyonu gibi bir tweet atmanız daha şık olurdu. Olmadı bu.' ifadelerini kullandı.