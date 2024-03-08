Fenerbahçe'nin zaferi sonrası TFF'nin o paylaşımına ateş püskürdüler! 'Utanmasanız onu da yapacaksınız'

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek futbol takımı olan Fenerbahçe, Belçika'nın güçlü temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup ederek büyük bir avantajı cebine koydu. Temsilcimize galibiyeti getiren goller Batshuayi, Osterwolde ve Tadic'ten geldi. Fenerbahçe taraftarı, Avrupa zaferi sonrası TFF'nin o paylaşımına büyük tepki gösterdi!
İsmail Kartal'ın öğrencileri karşılaşmaya çok etkili başladı. 20. dakikada Michy Batshuayi sahneye çıktı ve sarı lacivertlileri 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda ortada bir oyun vardı, Hollandalı savunmacı Osterwolde, 84. dakikada harika bir gol attı ve takımını rahatlattı. Karşılaşmada son sözü Dusan Tadic söyledi.
TFF'nin maçtan sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçe taraftarları tarafından çoşkusuz bulundu. Spor gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu da yaptığı paylaşımda TFF'ye tepki gösterdi.
Sabuncuoğlu paylaşımında 'Şahsi duygularınızla, başında olduğunuz kurumun resmi hesabını kullanmayın. Fenerbahçe de federasyonunuza bağlı ve Türkiye’yi şu an Avrupa’da temsil eden tek kulüp. Her gün türeyen spor hesapları gibi değil de ülkenin federasyonu gibi bir tweet atmanız daha şık olurdu. Olmadı bu.' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli taraftarlar da bu paylaşıma destek vererek, TFF'nin daha çoşkulu bir dil kullanması konusunda uyarılarda bulundu.