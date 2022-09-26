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Fenerbahçe para basacak! Kulüp tarihini değiştirebilecek isimler...

26.09.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jorge Jesus ile müthiş bir hava yakalayan Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların değeri katlanmış durumda. Dünyada en çok özenilen Ajax modeline doğru hızla ilerleyen sarı-lacivertlilerde genç oyuncuların bonservis bedelleri dudak uçuklatmış vaziyette. Fenerbahçe yönetimi bu isimlerin değerini bulduğu zaman satıp, kulübe müthiş bir para girişi yapmayı hedefliyor.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Hem ligde hem de Avrupa'da müthiş bir başarı yakalayan Fenerbahçe'de çiçekler açmaya başladı. Genç oyuncuların göz önünde olmasıyla birlikte değerleri artınca bonservis bedelleri de belli oldu. Özellikle, Crespo (26), Rossi (24), Osayi (24), Altay (24), Szalai (24), İsmail (23), Ferdi (22) ve tabii ki Arda Güler (17) gibi isimlerin değerleri katlanarak dikkatleri üzerine çekti.

İŞTE O OYUNCULAR...

8-) MIGUEL CRESPO

8-) MIGUEL CRESPO
Bonservis: 1,5 milyon euro
Piyasa değeri: 8 milyon euro

7-) BRIGHT OSAYI-SAMUEL

7-) BRIGHT OSAYI-SAMUEL
Bonservis: 500 bineuro
Piyasa değeri: 8 milyon euro

6-) DIEGO ROSSI

6-) DIEGO ROSSI
Bonservis: 5,5 milyon euro
Piyasa değeri: 14,5 milyon euro

5-) ATTILA SZALAI

5-) ATTILA SZALAI
Bonservis: 2,2 milyon euro
Piyasa değeri: 14 milyon euro

4-) FERDİ KADIOĞLU

4-) FERDİ KADIOĞLU
Bonservis: 1,4 milyon euro
Piyasa değeri: 10,5 milyon euro
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Ali Koç Arda Güler Jorge Jesus fenerbahçe jesus de ligde iyet
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