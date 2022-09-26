Fenerbahçe para basacak! Kulüp tarihini değiştirebilecek isimler...

Hem ligde hem de Avrupa'da müthiş bir başarı yakalayan Fenerbahçe'de çiçekler açmaya başladı. Genç oyuncuların göz önünde olmasıyla birlikte değerleri artınca bonservis bedelleri de belli oldu. Özellikle, Crespo (26), Rossi (24), Osayi (24), Altay (24), Szalai (24), İsmail (23), Ferdi (22) ve tabii ki Arda Güler (17) gibi isimlerin değerleri katlanarak dikkatleri üzerine çekti.