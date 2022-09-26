Fenerbahçe para basacak! Kulüp tarihini değiştirebilecek isimler...

Hem ligde hem de Avrupa'da müthiş bir başarı yakalayan Fenerbahçe'de çiçekler açmaya başladı. Genç oyuncuların göz önünde olmasıyla birlikte değerleri artınca bonservis bedelleri de belli oldu. Özellikle, Crespo (26), Rossi (24), Osayi (24), Altay (24), Szalai (24), İsmail (23), Ferdi (22) ve tabii ki Arda Güler (17) gibi isimlerin değerleri katlanarak dikkatleri üzerine çekti.
İŞTE O OYUNCULAR...
8-) MIGUEL CRESPO
Bonservis: 1,5 milyon euro
Piyasa değeri: 8 milyon euro
7-) BRIGHT OSAYI-SAMUEL
Bonservis: 500 bineuro
Piyasa değeri: 8 milyon euro
6-) DIEGO ROSSI
Bonservis: 5,5 milyon euro
Piyasa değeri: 14,5 milyon euro
5-) ATTILA SZALAI
Bonservis: 2,2 milyon euro
Piyasa değeri: 14 milyon euro
4-) FERDİ KADIOĞLU
Bonservis: 1,4 milyon euro
Piyasa değeri: 10,5 milyon euro
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