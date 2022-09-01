Fenerbahçe, Pelkas'ın Hull City'ye transfer olduğunu duyurdu!

Fenerbahçe, Pelkas'ın Hull City'ye kiralandığını açıkladı. Acun Ilıcalı'nın Süper Lig'den transfer ettiği 8. isim olan Pelkas'ın transfer duyurusu Fenerbahçe ile eş zamanlı şekilde yapıldı.

Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere’nin Championship ekiplerinden Hull City’e transfer olmuştur.

Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

HULL CITY DE AÇIKLADI!

Fenerbahçe'nin duyurusuyla eş zamanlı olarak paylaşım yapan Hull City, Pelkas'ın transferini duyurdu.

SÜPER LİG'DEN 8. TRANSFERLERİ

Hull City Süper Lig'den tanılmış 8. oyuncusunu transfer etti:

-Allahyar Sayyadmanesh

-Ozan Tufan

-Jean Michael Seri

-Adama Traore

-Doğukan Sinik

-Óscar Estupiñán

-Benjamin Tetteh

-Pelkas