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Fenerbahçe, Pelkas'ın Hull City'ye transfer olduğunu duyurdu!

01.09.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hull City, Fenerbahçe'den Dimitrios Pelkas transferini resmen açıkladı. Fenerbahçe de Pelkas'ın Hull City'e kiralandığını duyurdu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, Pelkas transferiyle birlikte, Süper Lig'den 8. transferini yapmış oldu.

Fenerbahçe, Pelkas'ın Hull City'ye kiralandığını açıkladı. Acun Ilıcalı'nın Süper Lig'den transfer ettiği 8. isim olan Pelkas'ın transfer duyurusu Fenerbahçe ile eş zamanlı şekilde yapıldı.

Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere’nin Championship ekiplerinden Hull City’e transfer olmuştur.

Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

HULL CITY DE AÇIKLADI!

Fenerbahçe'nin duyurusuyla eş zamanlı olarak paylaşım yapan Hull City, Pelkas'ın transferini duyurdu.

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SÜPER LİG'DEN 8. TRANSFERLERİ

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Hull City Süper Lig'den tanılmış 8. oyuncusunu transfer etti:

-Allahyar Sayyadmanesh
-Ozan Tufan
-Jean Michael Seri
-Adama Traore
-Doğukan Sinik
-Óscar Estupiñán
-Benjamin Tetteh
-Pelkas

PELKAS FOTOĞRAFLARI

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fenerbahçe hull city pelkas city süper li ekipleri
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