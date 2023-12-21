Fenerbahçe taraftarı Fred için Zorbay Küçük'e tepki gösterirken Galatasaray maçındaki o pozisyon sonrası ortalık karıştı! 'Hakem kurtarmış...'

Bahattin Duran: 'Burada sarı kart çok net. Barış Alper Yılmaz sinirlenip topa vuruyor. Hakem buna sarı kart gösteriyor. Barış Alper çok açık ve net bir faul yapıyor. Bu hareket sportmenlik dışı bir hareket benim için. Bu hareket bence başlı başına sarı kart. Barış Alper Yılmaz'ı sportmenlik dışı hareketten ve topa vurmasından sarı kartla oyundan ihraç etse ben daha doğru bulurdum.'