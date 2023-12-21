Fenerbahçe taraftarı Fred için Zorbay Küçük'e tepki gösterirken Galatasaray maçındaki o pozisyon sonrası ortalık karıştı! 'Hakem kurtarmış...'

Fenerbahçe taraftarı önce Kayserispor maçının hakemi Zorbay Küçük'e daha sonra da Galatasaray - Karagümrük maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na tepki gösterdi! Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri olan Fred'in atılması ve derbide cezalı duruma düşmesi sonrası gözler Seyrantepe'deki maçtaydı...
Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği maç 1-0 Galatasaray'ın lehine sonuçlandı! Tartışmalı pozisyonlar ise maça damga vurdu. Barış Alper Yılmaz, üç tartışmalı pozisyonun ikisinde başroldeydi. Sol bekte görev yapan milli futbolcu, bir pozisyonda faul yaparak sarı kart gördü.
Daha sonra topa vuran Barış Alper'in kart görmesi gerektiğini savunan Fenerbahçe taraftarları, Fred örneğini verdi. Beın Spor'daki TRIO programında yorum yapan eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban da karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları yorumladı. Barış Alper Yılmaz'ın sarı kart gördüğü pozisyon için yorumlar şu şekilde;
Bahattin Duran: 'Burada sarı kart çok net. Barış Alper Yılmaz sinirlenip topa vuruyor. Hakem buna sarı kart gösteriyor. Barış Alper çok açık ve net bir faul yapıyor. Bu hareket sportmenlik dışı bir hareket benim için. Bu hareket bence başlı başına sarı kart. Barış Alper Yılmaz'ı sportmenlik dışı hareketten ve topa vurmasından sarı kartla oyundan ihraç etse ben daha doğru bulurdum.'
Bülent Yıldırım: 'Umut vaat eden bir atak ihtimalinden bile bahsedebiliriz. Bu faul, sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde bir faul. Barış Alper Yılmaz'dan böyle bir hamle beklemiyordu. Açık söyleyeyim, Barış Alper Yılmaz bugün şanslıymış çünkü ilk pozisyon faul. Şu faul sarı kart, ardından da topa vurmuş olması da sarı karttan ihraç gerekiyordu. Hakemin sakinliği Barış Alper Yılmaz'ı kurtarmış.'
Deniz Çoban: 'İlk hareket bana göre tartışmasız sarı kart. Çok net bir şekilde Galatasaraylı oyuncu hakeme bakıyor ve topa vuruyor. Hakemin elinde sarı kart olsa vurur muydu, bilmiyorum ama iki hareket de sarı kart. Tugay Kaan Numanoğlu arka arkaya iki sarı kart gösterse bir şey diyemezdik.'