Fenerbahçe taraftarından Austria Wien maçında Gülşen'in şarkısıyla tezahürat! Yurtta aşk cihanda aşk...

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Austria Wien'i konuk etti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve Fenerbahçe toplamda 6-1'lik skoru yakalayarak adını grup aşamasına yazdırdı.

TARAFTARDAN TAKIMA VE TEKNİK EKİBE BÜYÜK DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Austria Wien maçının başından sonuna kadar futbolculara ve teknik ekibe büyük bir destek verdi.

Stadyumu tıklım tıklım dolduran sarı - lacivertli taraftarlar gollerle birlikte büyük coşku yaşarken, skor tabelasının 3-1'i gösterdiği anda sosyal medyanın gündemine düşen bir tezahürat yapıldı.

GÜLŞEN'İN ŞARKISIYLA TEZAHÜRAT

Fenerbahçeli bazı futbolseverler, hakkında tutuklama kararı çıkan ünlü şarkıcı Gülşen'in "Yurtta Aşk Cihanda Aşk" şarkısını tribünde tezahürat şeklinde söyledi.

Sarı - lacivertli taraftarların bu tezahüratı, kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

GÜLŞEN NEDEN TUTUKLANDI?

Hakkında bir konserinde imam hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma açılan Gülşen için mahkeme kararını verdi. Gülşen Çolakoğlu, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.