Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat! ''Başkentimiz İstanbul'a gidiyoruz...'' demişlerdi!

Yunan medyasına en güzel cevabı Fenerbahçe taraftarı verdi. İstanbul'a ''başkentimiz'' diyen Yunan medyası ilk önce Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetiyle bozguna uğramıştı. Ardından sarı-lacivertli taraftarların yaptığı beste sonrası ortalık iyice yıkıldı.

10 SAATTE 3 MİLYON İZLENME

Yunan medyasının İstanbul için "Başkentimize gidiyoruz" başlıkları attığı Fenerbahçe'nin AEK'yı konuk ettiği maçta tüyler ürperten anlar: 50 bin taraftar hep bir ağızdan "Ne Mutlu Türk'üm diyene” diye bağırdı. O anları kaydeden bir taraftarın videosu 10 saatte 3 milyon izlendi.