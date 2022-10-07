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  4. Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat! ''Başkentimiz İstanbul'a gidiyoruz...'' demişlerdi!

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat! ''Başkentimiz İstanbul'a gidiyoruz...'' demişlerdi!

07.10.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Yunanistan temcilcisi AEK ile oynadığı maç öncesi skandal açıklamalar yapan Yunan medyasına cevap tribünde verildi. Sarı-lacivertli taraftarlar hiçbir şekilde taşkınlık yapmadan sadece tribünde müthiş bir cevap verdi. Tüm stadyumun hep bir ağızdan söylediği beste sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Yunan medyasına en güzel cevabı Fenerbahçe taraftarı verdi. İstanbul'a ''başkentimiz'' diyen Yunan medyası ilk önce Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetiyle bozguna uğramıştı. Ardından sarı-lacivertli taraftarların yaptığı beste sonrası ortalık iyice yıkıldı.

10 SAATTE 3 MİLYON İZLENME

Yunan medyasının İstanbul için "Başkentimize gidiyoruz" başlıkları attığı Fenerbahçe'nin AEK'yı konuk ettiği maçta tüyler ürperten anlar: 50 bin taraftar hep bir ağızdan "Ne Mutlu Türk'üm diyene” diye bağırdı. O anları kaydeden bir taraftarın videosu 10 saatte 3 milyon izlendi.

FENERBAHÇE - AEK MAÇINDAN KARELER

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Anahtar Kelimeler:
AEK Yunanistan atatürk fenerbahçe verildi iyet
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