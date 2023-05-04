Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak transfer! Enner Valencia'nın yeni adresi: Galatasaray

Süper Lig'de sezonun sonuna kısa bir süre kalmışken şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Sarı-Kırmızılı ekipte sezon sonu 8 ismin sözleşmesi sona ererken, bu isimler için de yoğun şekilde çalışmalar sürdürüyor. Kadro yapılanması kapsamında teknik ekip, oyuncu izleme komitesi ve yönetim koordineli bir şekilde çalışmalarına devam ederken gelen teklifler de değerlendirmeye alınıyor.
Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ederken, gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe ile sözleşmesini henüz uzatmayan Valencia konusunda devreye girebilir.
Sarı-Laciverliler'in henüz yeni sözleşme konusunda mutabakat sağlayamadığı Ekvatorlu oyuncu ligde attığı 27 golle en golcüler listesinin başında yer alırken, Galatasaray yıldız isimle oyuncuyla masaya oturmayı planlıyor.
Valencia, Fenerbahçe ile devam etmezse Cimbom devreye girmeye ve 33 yaşındaki golcüye teklif götürmeye hazırlanıyor. Valencia bu sezon Süper Lig'de 27 gol 5 asistle sezona damgasını vurmuş durumda.