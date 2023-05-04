SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak transfer! Enner Valencia'nın yeni adresi: Galatasaray

Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak transfer! Enner Valencia'nın yeni adresi: Galatasaray

04.05.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, ekipler saha dışında da rekabetini sürdürüyor. Özellikle transfer konusunda sık sık rekabete giren ekiplerden Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez Enner Valencia için karşı karşıya. Fenerbahçe'de forma giyen ve attığı gollerle ligin en golcü ismi olan Ekvadorlu oyuncu için Sarı-Kırmızılılar'ın devreye girdiği iddia edilirken, bu haber gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de sezonun sonuna kısa bir süre kalmışken şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Sarı-Kırmızılı ekipte sezon sonu 8 ismin sözleşmesi sona ererken, bu isimler için de yoğun şekilde çalışmalar sürdürüyor. Kadro yapılanması kapsamında teknik ekip, oyuncu izleme komitesi ve yönetim koordineli bir şekilde çalışmalarına devam ederken gelen teklifler de değerlendirmeye alınıyor.

CİMBOM'DAN VALENCIA BOMBASI

CİMBOM'DAN VALENCIA BOMBASI

Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ederken, gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe ile sözleşmesini henüz uzatmayan Valencia konusunda devreye girebilir.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE 

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE 

Sarı-Laciverliler'in henüz yeni sözleşme konusunda mutabakat sağlayamadığı Ekvatorlu oyuncu ligde attığı 27 golle en golcüler listesinin başında yer alırken, Galatasaray yıldız isimle oyuncuyla masaya oturmayı planlıyor.

TEKLİF GÖTÜRÜLECEK 

TEKLİF GÖTÜRÜLECEK 

Valencia, Fenerbahçe ile devam etmezse Cimbom devreye girmeye ve 33 yaşındaki golcüye teklif götürmeye hazırlanıyor. Valencia bu sezon Süper Lig'de 27 gol 5 asistle sezona damgasını vurmuş durumda.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Enner Valencia son dakika fenerbahçe galatasaray Süper Lig ligi sezon erden süper li

En Çok Okunan Haberler

Seçimlere günler kala Muharrem İnce'den CHP'ye flaş çağrı!

Seçimlere günler kala Muharrem İnce'den CHP'ye flaş çağrı!

Çanakkale'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

TFF resmen açıkladı! Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar maç verilmeyecek!

TFF resmen açıkladı! Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar maç verilmeyecek!

'Stefan Kuntz dönemi bitti, yeni hoca Abdullah Avcı oldu!'

'Stefan Kuntz dönemi bitti, yeni hoca Abdullah Avcı oldu!'

Sivasspor ile Fenerbahçe yenişemedi!

Sivasspor ile Fenerbahçe yenişemedi!

Jesus'tan olay sözler! 'Bunu nasıl yaparlar?'

Jesus'tan olay sözler! 'Bunu nasıl yaparlar?'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.