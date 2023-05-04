Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak transfer! Enner Valencia'nın yeni adresi: Galatasaray

Süper Lig'de sezonun sonuna kısa bir süre kalmışken şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Sarı-Kırmızılı ekipte sezon sonu 8 ismin sözleşmesi sona ererken, bu isimler için de yoğun şekilde çalışmalar sürdürüyor. Kadro yapılanması kapsamında teknik ekip, oyuncu izleme komitesi ve yönetim koordineli bir şekilde çalışmalarına devam ederken gelen teklifler de değerlendirmeye alınıyor.