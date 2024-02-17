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  4. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç sonunda böyle konuştu! "Erkek gibi, adam gibi"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç sonunda böyle konuştu! "Erkek gibi, adam gibi"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.02.2024 21:55 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü Çaykur Rizespor mücadelesinden 3-1'lik galibiyetle ayrılırken teknik direktör İsmail Kartal mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Çaykur Rizespor'a karşı geriden gelerek 3-1 galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kartal açıklamasında "Öncelikle her iki takımın oyuncularını tebrik ediyorum. Böylesine zeminde iki takımın oyuncuları delikanlı gibi, erkek gibi futbol oynadık. Hiç bunlara sığınmadık." ifadelerini kullandı.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN O SÖZLERİ
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"ERKEK GİBİ OYNADIK" 

"ERKEK GİBİ OYNADIK" 

"Öncelikle her iki takımın oyuncularını tebrik ediyorum. Böylesine zeminde iki takımın oyuncuları delikanlı gibi, erkek gibi futbol oynadık. Hiç bunlara sığınmadık. Rakip takımın ekibini, teknik heyetini, futbolcularını tebrik ediyorum. Oyunu çirkinleştirmediler. Bu kadar ağır sahaya, kötü zemine rağmen tüm oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştılar."

"Futbol oynamaya çalıştık. Sonuçta ilk devre istediklerimizi yapamadık. Oynamaya çalışan bir takımız. Sahanın belirli bölümlerinde su birikintileri fazla olan yerlerinde oyuncularım matematiği algılayamadı. İyi bir görüntü sergileyemedik ve 1-0 geriye düştük. Buna adapte olabilecek, buna yatkın, maçı çevirebilecek oyuncuları oyuna alarak maçı dengeledik, üstünlüğü ele geçirdik."

"OYUNU ÇİRKİNLEŞTİRMEDİK"

"OYUNU ÇİRKİNLEŞTİRMEDİK"

"İkili mücadelelerde öne geçtik, ikinci topları aldık ve golleri bulduk. Sonuçta biz kazandık. Bu sahada iyi futboldan ziyade iyi mücadele, iyi strateji gerekiyordu. İkinci yarı iyi mücadele ettik, iyi strateji koyduk. Rizespor'un hocasını ve futbolcularını tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Oyunu çirkinleştirmediler."

"ÖNEMLİ BİR 3 PUAN"

"ÖNEMLİ BİR 3 PUAN"

"Her iki takım oyuncularını ağır sahaya, kötü zemine rağmen futbol oynamaya çalıştıkları için tebrik ediyorum. Kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. 3 puan çok önemliydi."

ZEMİN İÇİN YORUM

ZEMİN İÇİN YORUM

-"Böylesine ağır zeminde futbol, performans konuşmak doğru değil. İyi mücadele ettik, strateji ortaya koyduk. Sahada pas yapamıyorsunuz, top gitmiyor, bazı yerlerde kalıyor. İyi mücadele etmek gerekiyordu. Baskı kurmamız gerekiyordu. İkinci yarıda bunu yaptık ve kazandık."

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İsmail Kartal Süper Lig Çaykur Rizespor son dakika fenerbahçe iyet
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