Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç sonunda böyle konuştu! "Erkek gibi, adam gibi"

"ERKEK GİBİ OYNADIK"

"Öncelikle her iki takımın oyuncularını tebrik ediyorum. Böylesine zeminde iki takımın oyuncuları delikanlı gibi, erkek gibi futbol oynadık. Hiç bunlara sığınmadık. Rakip takımın ekibini, teknik heyetini, futbolcularını tebrik ediyorum. Oyunu çirkinleştirmediler. Bu kadar ağır sahaya, kötü zemine rağmen tüm oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştılar."