Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Eden Hazard'ı Galatasaray'ın elinden kapacak!

'EN İSTEKLİ KULÜP FENERBAHÇE'

Tüm bunlar yaşanırken, Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir hamle geldi. Sarı-Lacivertli ekibin Hazard konusunda oldukça ısrarlı olduğu öne sürülürken, Fransız basınında Real Madrid'in Eden Hazard'ı göndermeyi amaçladığı ve en çok isteyen kulübün de Fenerbahçe olduğu ifade edildi.