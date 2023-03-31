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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Eden Hazard'ı Galatasaray'ın elinden kapacak!

31.03.2023 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saha içindeki rekabetin yanı sıra saha dışında da karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez sezon sonunda Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Eden Hazard için rakip oldu. İşte detaylar...

Eden Hazard

Eden Hazard

BEL Belçika
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, şampiyonluğun en büyük iki adayı konumunda olan Fenerbahçe ile Galatasaray saha dışında da rekabetini sürdürüyor.

Ara transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna katan ligin iki devi temaslarına devam ederken, bu kez Real Madrid'in yıldızı Eden Hazard transferinde karşı karşıya geldi.

GALATASARAY İLE ANILIYORDU

GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Madrid ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 32 yaşındaki oyuncu için İspanyol basınında Galatasaray'ın ilgisi geniş yer bulurken, 'Mertens ile buluşmaya sıcak bakıyor' başlıklı bir haber de kaleme alınmıştı.

'EN İSTEKLİ KULÜP FENERBAHÇE' 

'EN İSTEKLİ KULÜP FENERBAHÇE' 

Tüm bunlar yaşanırken, Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir hamle geldi. Sarı-Lacivertli ekibin Hazard konusunda oldukça ısrarlı olduğu öne sürülürken, Fransız basınında Real Madrid'in Eden Hazard'ı göndermeyi amaçladığı ve en çok isteyen kulübün de Fenerbahçe olduğu ifade edildi.

JESUS DEVREYE GİRECEK 

JESUS DEVREYE GİRECEK 

Çıkan haberlerde, "Fenerbahçe çok istekli. Hazard teknik direktör Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almıyor" ifadeleri kullanılırken, Sarı-Lacivertli ekibin Jorge Jesus kartını çekeceği, yıldız oyuncuyu ikna etmek için Portekizli hocanın da kendisiyle bir görüşme yapacağı öğrenildi.

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