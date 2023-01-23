Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'tan Ümraniyespor maçının ardından Galatasaray ve Trabzonspor tepkisi! "Özür dilerim"

"EN ÖNEMLİSİ 3 PUANDI"

"En önemlisi 3 puan almaktı. İlk yarı çok iyi oynadık. Net pozisyonlara girdik. Sahada oyun olarak gösterdiğimiz farkı, gole yansıtamadık. İkinci yarı iyi değildik, ortada bir maç oldu. Rakibe şans verdik. Fenerbahçeli futbolcuların kalbi ve ruhu var. Sonuna kadar kazanmaya inanıyorlar. Çok iyi oynamadığımız zamanlarda bile galibiyete inanıyor futbolcularımız."