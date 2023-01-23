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Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'tan Ümraniyespor maçının ardından Galatasaray ve Trabzonspor tepkisi! "Özür dilerim"

23.01.2023 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Ümraniyespor karşısında son dakikalarda bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup ederek lider Galatasaray'ın kazandığı haftada kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe'de Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor'a konuk olan Fenerbahçe, son dakikada bulduğu golle deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederken kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Özellikle son dakikaları nefes kesen mücadelenin ardından konuşan tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus, dikka çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE JESUS'UN O SÖZLERİ...

"EN ÖNEMLİSİ 3 PUANDI"

"EN ÖNEMLİSİ 3 PUANDI"

"En önemlisi 3 puan almaktı. İlk yarı çok iyi oynadık. Net pozisyonlara girdik. Sahada oyun olarak gösterdiğimiz farkı, gole yansıtamadık. İkinci yarı iyi değildik, ortada bir maç oldu. Rakibe şans verdik. Fenerbahçeli futbolcuların kalbi ve ruhu var. Sonuna kadar kazanmaya inanıyorlar. Çok iyi oynamadığımız zamanlarda bile galibiyete inanıyor futbolcularımız."

"GOLÜN DAKİKASI OLMAZ"

"GOLÜN DAKİKASI OLMAZ"

"Golün dakikası olmaz! Gol, goldür. Son dakikada attığımız goller takımın sonuna kadar savaştığının göstergesi."

SAKATLIK SÖZLERİ

SAKATLIK SÖZLERİ

"Osayi Samuel kupa maçında sakatlandı. Gustavo'nun olmaması benim tercihimdi. Yedek kulübesinde 2 stoper varken 3.'ye gerek yoktu. Josuha King'de de bir kas sakatlığı var, MR'da ne çıkacağın göreceğiz."

"ÖZÜR DİLERİM"

"ÖZÜR DİLERİM"

"Galatasaray ve Trabzonspor, Ümraniyespor ile burada oynamadı. Ben stat ve taraftarlar hakkında bir şey demedim. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim."

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