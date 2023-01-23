Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'tan Ümraniyespor maçının ardından Galatasaray ve Trabzonspor tepkisi! "Özür dilerim"

Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor'a konuk olan Fenerbahçe, son dakikada bulduğu golle deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederken kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Özellikle son dakikaları nefes kesen mücadelenin ardından konuşan tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus, dikka çeken açıklamalarda bulundu.
"En önemlisi 3 puan almaktı. İlk yarı çok iyi oynadık. Net pozisyonlara girdik. Sahada oyun olarak gösterdiğimiz farkı, gole yansıtamadık. İkinci yarı iyi değildik, ortada bir maç oldu. Rakibe şans verdik. Fenerbahçeli futbolcuların kalbi ve ruhu var. Sonuna kadar kazanmaya inanıyorlar. Çok iyi oynamadığımız zamanlarda bile galibiyete inanıyor futbolcularımız."
"Golün dakikası olmaz! Gol, goldür. Son dakikada attığımız goller takımın sonuna kadar savaştığının göstergesi."
"Osayi Samuel kupa maçında sakatlandı. Gustavo'nun olmaması benim tercihimdi. Yedek kulübesinde 2 stoper varken 3.'ye gerek yoktu. Josuha King'de de bir kas sakatlığı var, MR'da ne çıkacağın göreceğiz."
"Galatasaray ve Trabzonspor, Ümraniyespor ile burada oynamadı. Ben stat ve taraftarlar hakkında bir şey demedim. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim."