Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için yazarlardan olay sözler! "Mourinho kendini kovdurmak istiyor"

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk ederken karşılaşma Sarı-Lacivertliler'in 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Zorlu karşılaşmanın yankıları sürerken spor yazarları mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.
AHMET ÇAKAR: "Fenerbahçe, 2. yarı siyahla beyaz gibi farklıydı. Önce penaltı ile beraberliği sağladılar. Ardından Skriniar karambolde önüne düşen topa iyi vurdu. Ardından sahneye Talisca çıktı. Attığı gol jeneriklik. Belki de ligde yılın golü olacak. Anlatabilmek kolay değil. Sonuçta; ilk yarı bittiğinde Fenerbahçe için şampiyonluk gitti mi diyorduk ama bugün itibarıyla şampiyonluğa ortaklar" (Sabah)
LEVENT TÜZEMEN: "Talisca'nın ikinci yarı oyuna girişiyle Fenerbahçe'nin tüm ruh hali değişti. Pozisyon bilgisi üst düzeyde olan, topa mühendis gibi hükmeden ve vuruş kalitesi tartışılmayan Talisca, F.Bahçe'yi sırtlayıp attığı gollerle şampiyonluk yarışının içinde tuttu. Tadic, Fred, Syzmanski, Maximin gibi top tekniği yüksek oyuncular varken Mourinho'nun savunmadan Djiku'yu çıkartıp, Talisca'yı alması cesurca bir hamleydi. O Talisca, Portekizli hocayı yanıltmadı, 3 gol birden attı. Trabzonspor ilk yarı çok baskı yemedi ama ikinci devre Fenerbahçe rakip kaleye kâbus gibi çöktü ve gol olarak da yağdı." (Sabah)
ALİ GÜLTİKEN: "Talisca sahalara geri döndü' dersek yanlış dememiş oluruz. Oyunu tamamen değiştirdi. Attığı 3 gol Fenerbahçe'yi tekrardan şampiyonluk yarışının içinde farklı bir noktaya taşıdı. Devre arası transferler her zaman zordur. Talisca'nın beklenen performansa ulaşması zaman alsa da geçmişte Türkiye'de bıraktığı tadı yeniden Fenerbahçe'de göstermesi muazzam bir galibiyet olarak geri döndü. Lig şampiyonluğu hedefi dışında bu sezon elinde farklı bir şeyi kalmayan Fenerbahçe, maçın ikinci yarısında 'Bu konunun ciddiyetinin farkındayım' diyerek harika bir 45 dakika ortaya koydu. Fenerbahçe'nin kadro derinliği muazzam. Oyunu değiştirecek çok oyuncusu var. Diğer oyuncuların da hakkını vererek dün akşamın başkahramanı Talisca oldu." (Sabah)
İSKENDER GÜNEN: "İkinci yarıda anlamsız, hiçbir gereği yokken ya da mutlak verilmesi gereken penaltı oldu! Fenerbahçe'nin attığı ikinci golden sonra ise tamamen direnci düşen, mücadele isteği ilk yarıya göre tamamen yok olan bir Trabzonspor vardı. Ondan sonra ise üstünlüğü F.Bahçe aldı. Sonuç; ortaya konan oyun, mücadele ne olursa olsun şu an ülke futbolunda konuşulması gereken en büyük olgu; iki takımlı bir ligde diğerlerinin ortaya koyacağı mücadelenin çok önemli olmadığı gerçeği! Değiştirebilir miyiz? Şu anki futbol ikliminde bunlar inanın çok zor. F.Bahçe'nin kazandığı penaltı, Trabzonspor'a verilse acaba nasıl bir tepki ya da yorum yapılırdı. Bunun sorgulanması gerekiyor." (Sabah)
GÜRCAN BİLGİÇ: "Maçtaki format değişimi, üçlü'den dörtlüye dönüş, Ambarat'lı orta sahanın dikine ve çabuk oyunda çok eksik kalması, stopere geçmesiyle tamir edildi. Talisca sadece attığı goller ile değil, Trabzonspor'un öndeki baskısını kırmasındaki rol ile de önemliydi.Fred yine oyunun lideri oldu.Dört gole rağmen Uğurcan'ın kurtarışlarının da altını çizmemiz gerekir. Kostic'in tribüne gitmesi, İrfan Can Eğribayat'ın hastalanıp, kadroya girememesinden muhtemelen. 12 yabancı seçiminde Livakovic mecburiyeti getirdi. Performanslarının Mourinho'nun gelecek maç planlarına etkisi nasıl olacak?Performanslarla kazandı bu maçı, Fatih Tekke'nin planı gibi bir detay yoktu Fenerbahçe adına… Zirvede fark üçe düştü. Artık iki tesiste de "ateş" var. Bakalım bu "yangını" kim söndürecek." (Fotomaç)
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