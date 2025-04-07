SPOR

71
68
51
47
47
42
39
38
38
38
36
34
34
33
33
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için yazarlardan olay sözler! "Mourinho kendini kovdurmak istiyor"

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için yazarlardan olay sözler! "Mourinho kendini kovdurmak istiyor"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.04.2025 10:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın maçında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşılaşırken Sarı-Lacivertliler geriye düştüğü mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk ederken karşılaşma Sarı-Lacivertliler'in 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Zorlu karşılaşmanın yankıları sürerken spor yazarları mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O YAZILAR...
Canlı Skor

"AN İTİBARIYLA ŞAMPİYONLUĞA ORTAKLAR" 

"AN İTİBARIYLA ŞAMPİYONLUĞA ORTAKLAR" 

AHMET ÇAKAR: "Fenerbahçe, 2. yarı siyahla beyaz gibi farklıydı. Önce penaltı ile beraberliği sağladılar. Ardından Skriniar karambolde önüne düşen topa iyi vurdu. Ardından sahneye Talisca çıktı. Attığı gol jeneriklik. Belki de ligde yılın golü olacak. Anlatabilmek kolay değil. Sonuçta; ilk yarı bittiğinde Fenerbahçe için şampiyonluk gitti mi diyorduk ama bugün itibarıyla şampiyonluğa ortaklar" (Sabah)

"CESURCA BİR HAMLEYDİ" 

"CESURCA BİR HAMLEYDİ" 

LEVENT TÜZEMEN: "Talisca'nın ikinci yarı oyuna girişiyle Fenerbahçe'nin tüm ruh hali değişti. Pozisyon bilgisi üst düzeyde olan, topa mühendis gibi hükmeden ve vuruş kalitesi tartışılmayan Talisca, F.Bahçe'yi sırtlayıp attığı gollerle şampiyonluk yarışının içinde tuttu. Tadic, Fred, Syzmanski, Maximin gibi top tekniği yüksek oyuncular varken Mourinho'nun savunmadan Djiku'yu çıkartıp, Talisca'yı alması cesurca bir hamleydi. O Talisca, Portekizli hocayı yanıltmadı, 3 gol birden attı. Trabzonspor ilk yarı çok baskı yemedi ama ikinci devre Fenerbahçe rakip kaleye kâbus gibi çöktü ve gol olarak da yağdı." (Sabah)

"MAÇIN BAŞKAHRAMANI TALISCA OLDU" 

"MAÇIN BAŞKAHRAMANI TALISCA OLDU" 

ALİ GÜLTİKEN: "Talisca sahalara geri döndü' dersek yanlış dememiş oluruz. Oyunu tamamen değiştirdi. Attığı 3 gol Fenerbahçe'yi tekrardan şampiyonluk yarışının içinde farklı bir noktaya taşıdı. Devre arası transferler her zaman zordur. Talisca'nın beklenen performansa ulaşması zaman alsa da geçmişte Türkiye'de bıraktığı tadı yeniden Fenerbahçe'de göstermesi muazzam bir galibiyet olarak geri döndü. Lig şampiyonluğu hedefi dışında bu sezon elinde farklı bir şeyi kalmayan Fenerbahçe, maçın ikinci yarısında 'Bu konunun ciddiyetinin farkındayım' diyerek harika bir 45 dakika ortaya koydu. Fenerbahçe'nin kadro derinliği muazzam. Oyunu değiştirecek çok oyuncusu var. Diğer oyuncuların da hakkını vererek dün akşamın başkahramanı Talisca oldu." (Sabah)

"BUNUN SORGULANMASI GEREKİYOR" 

"BUNUN SORGULANMASI GEREKİYOR" 

İSKENDER GÜNEN: "İkinci yarıda anlamsız, hiçbir gereği yokken ya da mutlak verilmesi gereken penaltı oldu! Fenerbahçe'nin attığı ikinci golden sonra ise tamamen direnci düşen, mücadele isteği ilk yarıya göre tamamen yok olan bir Trabzonspor vardı. Ondan sonra ise üstünlüğü F.Bahçe aldı. Sonuç; ortaya konan oyun, mücadele ne olursa olsun şu an ülke futbolunda konuşulması gereken en büyük olgu; iki takımlı bir ligde diğerlerinin ortaya koyacağı mücadelenin çok önemli olmadığı gerçeği! Değiştirebilir miyiz? Şu anki futbol ikliminde bunlar inanın çok zor. F.Bahçe'nin kazandığı penaltı, Trabzonspor'a verilse acaba nasıl bir tepki ya da yorum yapılırdı. Bunun sorgulanması gerekiyor." (Sabah)

"BAKALIM BU YANGINI KİM SÖNDÜRECEK?" 

"BAKALIM BU YANGINI KİM SÖNDÜRECEK?" 

GÜRCAN BİLGİÇ: "Maçtaki format değişimi, üçlü'den dörtlüye dönüş, Ambarat'lı orta sahanın dikine ve çabuk oyunda çok eksik kalması, stopere geçmesiyle tamir edildi. Talisca sadece attığı goller ile değil, Trabzonspor'un öndeki baskısını kırmasındaki rol ile de önemliydi.Fred yine oyunun lideri oldu.Dört gole rağmen Uğurcan'ın kurtarışlarının da altını çizmemiz gerekir. Kostic'in tribüne gitmesi, İrfan Can Eğribayat'ın hastalanıp, kadroya girememesinden muhtemelen. 12 yabancı seçiminde Livakovic mecburiyeti getirdi. Performanslarının Mourinho'nun gelecek maç planlarına etkisi nasıl olacak?Performanslarla kazandı bu maçı, Fatih Tekke'nin planı gibi bir detay yoktu Fenerbahçe adına… Zirvede fark üçe düştü. Artık iki tesiste de "ateş" var. Bakalım bu "yangını" kim söndürecek." (Fotomaç)

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Aziz Yıldırım Trabzonspor Derbi fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Yasak ilişki' iddiasıyla kurşun yağdırdı

'Yasak ilişki' iddiasıyla kurşun yağdırdı

Küresel piyasalar çöktü, Türkiye'ye de yansıdı! BIST ve altın fiyatları düşüşte

Küresel piyasalar çöktü, Türkiye'ye de yansıdı! BIST ve altın fiyatları düşüşte

Dev maçın spikeri kendisi açıkladı! Ölüm tehditleri alıyorum... İşte sebebi

Dev maçın spikeri kendisi açıkladı! Ölüm tehditleri alıyorum... İşte sebebi

Derbinin kahramanıydı! Önce imza, sonra kaptan..

Derbinin kahramanıydı! Önce imza, sonra kaptan..

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için yazarlardan olay sözler! "Mourinho kendini kovdurmak istiyor"

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için yazarlardan olay sözler! "Mourinho kendini kovdurmak istiyor"

Portekiz'de millilerin gecesi! Sadece 41 saniye yetti... Benfica 82 yıl sonra ilki yaşadı

Portekiz'de millilerin gecesi! Sadece 41 saniye yetti... Benfica 82 yıl sonra ilki yaşadı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.