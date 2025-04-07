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  4. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının spikeri Ali Ferahbot'tan ortalığı karıştıran paylaşım! Ölüm tehditleri aldığını açıkladı... Sebebi herkesi şaşırttı

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının spikeri Ali Ferahbot'tan ortalığı karıştıran paylaşım! Ölüm tehditleri aldığını açıkladı... Sebebi herkesi şaşırttı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.04.2025 09:14
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Süper Lig'in 30. haftasında ezeli rakiplerden Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken mücadelede kazanan 4-1'lik skorla Fenerbahçe olmuştu. Karşılaşmanın ardından maçın spikeri Ali Ferahbot'tan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 30. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler rakibi karşısında 1-0 geriye düşse de rakibini 4-1'lik skorla mağlup ederek kritik bir virajı kayıpsız dönmüş oldu.

Karşılaşmada zaman zaman gerginlik seviyesi artarken mücadelenin anlatıcısı Ali Ferahbot da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

'ÖLÜM TEHDİTLERİ NEDİR?'

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Ferahbot paylaşımında ölüm tehditleri aldığını ifade ederken, "Beni tanımayanların, serzeniş ve eleştirilerini bir yere kadar anlarım, küfür hakaret ölüm tehditleri nedir abi? Altı üstü futbol bu, biri kazanacak diğeri kaybedecek, dünyada daha önemli şeyler var. Maç sonu futbolcular birbirine sarıldı kaybeden kazananı tebrik etti, bitti." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜNDEN SONRA...

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Ali Ferahbot'a olan tepkinin nedeni ise Fenerbahçe'nin attığı golden sonra anlatımının 'abartılı' bulunması olduğu öğrenilirken bu durumun Trabzonsporlu taraftarların tepkisini çektiği öğrenildi.

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLAR

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Anahtar Kelimeler:
Spiker Süper Lig Trabzonspor son dakika fenerbahçe
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