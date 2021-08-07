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Fenerbahçe açıkladı! Yeni transfer yarın İstanbul'da

07.08.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, BJ Guoan forması giyen Koreli defans oyuncusu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladı.

Fenerbahçe, BJ Guoan Kulübü’nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladı.

İŞTE F.BAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü’nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır.

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YARIN İSTANBUL'DA

1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir.

KIM MIN JAE KİMDİR?

Ocak 2019'da Güney Kore ekibi Jeonbuk'tan 5.25 milyon euro'ya transfer edilen Kim Min-Jae, 1.90'lık boyuna rağmen çabukluğuyla izleyenleri hayran bırakıyor. Hava toplarının yanı sıra yerden de etkili olan Kim Min-Jae, Guoan'da 60 maça çıkarken 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

Güney Kore Milli Takımı formasını 2017 yılından bu yana terleten Kim Min-Jae, 32 maçta forma giyerken 3 kez fileleri sarsmayı başardı. Kim, Jeonbuk'ta 2 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER

BURAK KAPACAK

BURAK KAPACAK
Bursaspor --> Fenerbahçe

EMİN ORTAKAYA

EMİN ORTAKAYA
Gençlerbirliği --> Fenerbahçe

SACHA BOEY

SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Nokta transfer başarılar fenerbahçem
Kore’nin kulesi diyebiliriz 1,90 boy. Hayırlı olsun iyi transfer üstelik 96’lı.
ne topcu be ????

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