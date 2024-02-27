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Fenerbahçe tribünlerinin Emre Belözoğlu'na tepkisi sonrası tecrübeli çalıştırıcıdan ilginç bir cevap geldi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.02.2024 22:59
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenen MKE Ankaragücü, yarı finale yükseldi. Maçın son anlarına girilirken Fenerbahçe tribünlerinden Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'na tepki vardı. Tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe tribününe yüzünü dönerek kafa sallaması sosyal medyada gündem oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde MKE Ankaragücü, konuk ettiği Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın son anlarında Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu'na tepki yükseldi...

"TARİHİN EN İYİ GALATASARAY KADROSU" DEMİŞTİ

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Ankaragücü'nün Galatasaray'a ligde kaybettiği maçın ardından Galatasaray'ı öven Emre Belözoğlu, sarı-kırmızılıların kadrosunu, tarihin en iyi kadrosu olarak nitelendirmişti. Fenerbahçe taraftarı bu sözlere tepki göstermişti.

3-0 OLDUKTAN SONRA PROTESTO

Fenerbahçe tribünündeki taraftarlar, Ankaragücü maçının son bolümünde eski futbolcuları ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı o anlarda Fenerbahçe tribününe dönüp kafa sallayarak cevap verdi.

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