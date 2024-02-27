Fenerbahçe tribünlerinin Emre Belözoğlu'na tepkisi sonrası tecrübeli çalıştırıcıdan ilginç bir cevap geldi!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde MKE Ankaragücü, konuk ettiği Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın son anlarında Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu'na tepki yükseldi...
Ankaragücü'nün Galatasaray'a ligde kaybettiği maçın ardından Galatasaray'ı öven Emre Belözoğlu, sarı-kırmızılıların kadrosunu, tarihin en iyi kadrosu olarak nitelendirmişti. Fenerbahçe taraftarı bu sözlere tepki göstermişti.
Fenerbahçe tribünündeki taraftarlar, Ankaragücü maçının son bolümünde eski futbolcuları ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı o anlarda Fenerbahçe tribününe dönüp kafa sallayarak cevap verdi.