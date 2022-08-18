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Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euro'ya gelmişti, 7 milyon euro'luk teklif reddedildi! Miguel Crespo için sıcak gelişme...

18.08.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'nın özel talebi doğrultusunda katılan Miguel Crespo, formayı sırtına geçirdiği ilk andan itibaren gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Sezon sonuna gelindiğinde en Avrupa'nın en çok ilgi gösterdiği isimler arasında yer alan Portekizli orta saha oyuncusu için ülkesinden flaş bir teklif geldi. Fenerbahçe, Sporting'in yaptığı teklifi reddetti.

Miguel Crespo

Miguel Crespo

POR Portekiz
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynadığı Kasımpaşa maçından 6-0'lık galibiyetle ayrılan ve oynadığı futbolla taraftarlarını umutlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin orta saha oyuncusu Miguel Crespo, geçtiğimiz sezon geldiği takımında gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin radarına girmişti.

HEDEF MIGUEL CRESPO

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Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton Wanderers'a 50 milyon euro'ya satmaya hazırlandığı Matheus Nunes'in yerini Fenerbahçe'den Miguel Crespo ile doldurmak istedi.

SPORTING TEKLİFİNİ YAPTI

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Record'un haberine göre; 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun yerini doldurmak için operasyon başlatan Sporting Yönetimi, teknik direktör Ruben Amorim'in verdiği liste üzerinden harekete geçti. Amorim'in listesinde ikinci sırada olan Miguel Crespo için Fenerbahçe'ye bir teklif sunuldu.

SARI - LACİVERTLİLER REDDETTİ

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Sporting, Crespo için sarı - lacivertli kulübe 7 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Fenerbahçe, oyuncunun değerini 15 milyon euro olarak belirledi ve bu teklifi direkt olarak geri çevirdi.

SPORTING'İN BÜTÇESİ

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Sporting Lizbon'un, 10 milyon euro'luk bir bütçesi olduğu ve Fenerbahçe'nin talep edeceği rakamlara çıkma ihtimalinin de az olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE'YE 1.5 MİLYON EURO'YA GELDİ

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Fenerbahçe, 25 yaşındaki Miguel Crespo'yu Eylül 2021'de Estoril Praia'dan 1.5 milyon euro'ya transfer etmişti. Crespo, Fenerbahçe formasıyla 29 maça çıkarken 1 gol atıp 3 asist yaptı.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇININ FOTOĞRAFLARI

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