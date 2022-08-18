Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euro'ya gelmişti, 7 milyon euro'luk teklif reddedildi! Miguel Crespo için sıcak gelişme...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynadığı Kasımpaşa maçından 6-0'lık galibiyetle ayrılan ve oynadığı futbolla taraftarlarını umutlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin orta saha oyuncusu Miguel Crespo, geçtiğimiz sezon geldiği takımında gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin radarına girmişti.

HEDEF MIGUEL CRESPO

Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton Wanderers'a 50 milyon euro'ya satmaya hazırlandığı Matheus Nunes'in yerini Fenerbahçe'den Miguel Crespo ile doldurmak istedi.

SPORTING TEKLİFİNİ YAPTI

Record'un haberine göre; 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun yerini doldurmak için operasyon başlatan Sporting Yönetimi, teknik direktör Ruben Amorim'in verdiği liste üzerinden harekete geçti. Amorim'in listesinde ikinci sırada olan Miguel Crespo için Fenerbahçe'ye bir teklif sunuldu.

SARI - LACİVERTLİLER REDDETTİ

Sporting, Crespo için sarı - lacivertli kulübe 7 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Fenerbahçe, oyuncunun değerini 15 milyon euro olarak belirledi ve bu teklifi direkt olarak geri çevirdi.

SPORTING'İN BÜTÇESİ

Sporting Lizbon'un, 10 milyon euro'luk bir bütçesi olduğu ve Fenerbahçe'nin talep edeceği rakamlara çıkma ihtimalinin de az olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE'YE 1.5 MİLYON EURO'YA GELDİ

Fenerbahçe, 25 yaşındaki Miguel Crespo'yu Eylül 2021'de Estoril Praia'dan 1.5 milyon euro'ya transfer etmişti. Crespo, Fenerbahçe formasıyla 29 maça çıkarken 1 gol atıp 3 asist yaptı.