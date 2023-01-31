Fenerbahçe'ye Enner Valencia şoku "Reddemem" dedi! Transfer açıklaması herkesi şaşırttı

İLK KEZ KONUŞTU!

Bu kulüplerden biri de İspanyol devi Barcelona... Son günlerde Katalan ekibi için birçok isim ortaya atılırken, bunlardan biri de Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia olmuştu. 33 yaşındaki golcünün ismi Barcelona ile anılırken, konuyla alakalı olarak Valencia ilk kez konuştu.