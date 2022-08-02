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  4. Fenerbahçe'ye para yağacak! Oyuncu satışından dudak uçuklatacak bir gelir bekleniyor

Fenerbahçe'ye para yağacak! Oyuncu satışından dudak uçuklatacak bir gelir bekleniyor

02.08.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi. Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği oyunculardan gelecek paralarla sarı-lacivertli takım derin bir nefes alacak. Dinamo Kiev maçının ardından Ali Koç'a özel bir rapor sunan Portekizli çalıştırıcı, bazı oyuncuların biletini kesti.

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verildi. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

SZALI'YE TALİP VAR!

szalai

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'den sonra Szalai'ye de talip çıktı. Yine bir İtalyan kulübü Bologna'nın yıldız oyuncuyla ilgilendiği öğrenildi. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda belirlenen futbolculardan 25 milyon Euro gibi bir kazanç bekleniyor.

İŞTE O İSİMLER

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA
Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerden biri... Teklif gelmesi halinde kiralanacak ya da satılacak.

ROSSI

ROSSI
Jorge Jesus, Rossi'ye verilen bonservisin fazla olduğunu düşünüyor ve takımında yer almaması gerektiğini ifade ediyor.

NOVAK

NOVAK
İlerleyen yaşı nedeniyle Jorge Jesus'un planları arasında yer almıyor.

CAULKER

CAULKER
İlk günden beri Jorge Jesus'un takımdan ayrılsın raporu verdiği tek isim.

VALENCIA

VALENCIA
İnişli çıkışlı performansı nedeniyle takımdan ayrılması isteniyor.
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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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