Fenerbahçe'ye para yağacak! Oyuncu satışından dudak uçuklatacak bir gelir bekleniyor

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verildi. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.
SZALI'YE TALİP VAR!
Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'den sonra Szalai'ye de talip çıktı. Yine bir İtalyan kulübü Bologna'nın yıldız oyuncuyla ilgilendiği öğrenildi. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda belirlenen futbolculardan 25 milyon Euro gibi bir kazanç bekleniyor.
İŞTE O İSİMLER
MUHAMMED GÜMÜŞKAYA
Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerden biri... Teklif gelmesi halinde kiralanacak ya da satılacak.
ROSSI
Jorge Jesus, Rossi'ye verilen bonservisin fazla olduğunu düşünüyor ve takımında yer almaması gerektiğini ifade ediyor.
NOVAK
İlerleyen yaşı nedeniyle Jorge Jesus'un planları arasında yer almıyor.
CAULKER
İlk günden beri Jorge Jesus'un takımdan ayrılsın raporu verdiği tek isim.
VALENCIA
İnişli çıkışlı performansı nedeniyle takımdan ayrılması isteniyor.
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