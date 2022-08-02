Fenerbahçe'ye para yağacak! Oyuncu satışından dudak uçuklatacak bir gelir bekleniyor

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verildi. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

SZALI'YE TALİP VAR!

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'den sonra Szalai'ye de talip çıktı. Yine bir İtalyan kulübü Bologna'nın yıldız oyuncuyla ilgilendiği öğrenildi. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda belirlenen futbolculardan 25 milyon Euro gibi bir kazanç bekleniyor.