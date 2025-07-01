Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! Adidas ile gerçekleştirilen lansman ve tanıtılan film büyük yankı uyandırdı...

Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttığı forma lansmanı gerçekleşti. Yeniden Adidas ile iş birliğine giden Fenerbahçe, klasik çubuklu tasarımını modern detaylarla buluşturan yeni sezon formalarını taraftarların beğenisine sundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç lansmanda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

''BAŞARIYA GİDEN YOLDA ADİDAS İLE BİRLİKTE YOL ARKADAŞIYIZ.''

Ali Koç, "Anlaşmamız 5 yıllık süreci kapsamaktadır. Türk spor tarihinin en büyük bütçeli teknik sponsorluk anlaşmasını gerçekleştirdik. Böylesi bir birlikteliğe sadece sponsorluk demek haksızlık olur. Başarıya giden yolda adidas ile birlikte yol arkadaşıyız. Fenerbahçemiz, elde ettiği sportif başarılarla sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın örnek kulübü olarak kararlı adımlarla ilerliyor. ifadelerini kullandı.

ATAMIZIN İMZASINI TAŞIYAN BU FORMAYI GİYMEK KUTSAL BİR GÖREVİ ÜSTLENMEKTİR.

Başkan Ali Koç ayrıca, ''Atamızın imzasını taşıyan bu formayı giymek bir sorumluluğu, kutsal bir görevi üstlenmektir. Formamız Lefter'in ordinaryüslüğünden, Can Bartu'nun zarafetinden, Eda'nın efsane duruşundan, Melih'in aidiyetinden, tribünün coşkusundan bir emanettir." dedi.

"BU FORMA HEPİMİZE EMANET. YAŞA, ÇOK YAŞA FENERBAHÇE!"

Ali Koç, "Çubuklu bizler için sadece bir forma değildir, çok daha ötesindedir. Çizgilerden ve sevdiğimiz renklerden oluşmaz, kader birliğinin işaret fişeğidir. Çubuklu bir çocuğun hayali, babanın hatırası, bir camianın vicdanı ve namusudur. Yarınların teminatı ve en önemlisi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıdır. Bu forma hepimize emanet. Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!" diyerek sözlerine son verdi.

TANITIM FİLMİ ÇOK BEĞENİLDİ

Fenerbahçe'nin yeni sezon forma lansmanında Adidas tarafından yapılan film yayınlanırken, film sosyal medyada çok kez paylaşıldı ve kullanıcıların bir çoğu olumlu yorumlarda bulundular.