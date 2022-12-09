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Fenerbahçeliler bile onu aramış! Galatasaraylı yıldız...

09.12.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyarlarca kullanıcıya sahip olan Dünyanın en gelişmiş arama motorlarından biri olan Google, 2022 yılının sonuna gelinirken, en çok aranan kelimeleri paylaştı. Spor kategorisinde en çok aranan isim ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Dünyanın en gelişmiş ve en çok tercih edilen arama motoru Google, Türkiye'de yıl sonuna gelinirken, 2022 yılının en çok aratılan kelimelerini paylaştı.

Her gün 9 milyardan fazla aramanın yapıldığı platformda, 'en çok merak edilen isimler' kategorisinde en çok aratılan isim Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi oldu.

İlk 10'da 5 futbolcunun yer aldığı listede Mauro Icardi'nin ardından Türkiye'de en çok aranan futbolcu ise takım arkadaşı Mertens oldu.

Mauro Icardi, Galatasaray'a transferi kadar eşi Wanda Nara ile arasındaki çalkantılı ilişki nedeniyle de gündemden düşmedi.

İlk 10'da yer alan diğer futbolcular ise Joao Pedro, Dele Alli ve Maxi Gomez oldu.

Öte yandan 2022 yılında vefat eden isimler arasında en çok aratılan isim ise trafik kazasında haatında kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık oldu.

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Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe galatasaray

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