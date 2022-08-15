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Fenerbahçeliler kendinden geçti! Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi tüm dünyayı şaşkına çevirecek

15.08.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Cristiano Ronaldo çılgınlığı yaşanıyor. Dünyanın en ünlü futbol sitelerinden biri olan Transfermarkt, Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye gelme ihtimali olduğunu yazınca ortalık karıştı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Ronaldo'nun Instagram hesabını ''Come To Fenerbahçe'' cümlesiyle doldurdu. Fakat Ronaldo'nun yeni adresi tüm dünyayı şoke etti. Yıldız oyuncunun yeni durağının Amerika olacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Haftalardır Cristiano Ronaldo ile yatıp kalkan Fenerbahçe taraftarını üzen haber geldi. Manchester United'da kalmak istemeyen ve menajeri tarafından diğer takımlarına önerilen Ronaldo, istediği hiçbir takımdan olumlu dönüş alamayınca rotasını değiştirdi.

FENERBAHÇE TARAFTARI ÇILDIRDI

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Fenerbahçe taraftarı, Transfermarkt'ın Ronaldo'nun sarı-lacivertli takıma gelme ihtimalini yazmasıyla birlikte Twitter adeta karışmıştı. Hızını alamayan Fenerbahçe taraftarı Ronaldo'nun Instagram hesabına hücum etmiş ve binlerce yorum atmıştı. Ronaldo'dan gelen son haberler Türk taraftarların moralini bir hayli bozdu...

YENİ DURAĞI AMERİKA OLUYOR

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Menajerinin Inter ve Milan'a önerdiği Ronaldo için İtalyan devleri yaşlı olduğunu gerekçe göstererek bu teklifi reddetti. Avrupa'nın neredeyse tüm kulüpleri tarafından reddedilen Ronaldo da rotasını Amerika kıtasına kırdı. MLS ekiplerinden Inter Miami ile adı anılan Ronaldo'nun transfer sezonu bitmeden imza atacağı iddia edildi.

CRISTIANO RONALDO FOTOĞRAFLARI (HD)

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