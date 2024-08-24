Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile 5 yıllık sözleşme imzaladı! Taraftarın sevgilisi Ferdi, rekor kırarak ayrıldı...

Fenerbahçe'de uzun süredir konuşulan ayrılık nihayet gerçekleşti. Ferdi Kadıoğlu, rekor bir bonservis ücretiyle İngiltere ekiplerinden Brighton'a transfer olarak Türkiye kariyerine son verdi.

Ferdi Kadıoğlu, 2018-19 sezonunda dönemin Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun isteği üzerine Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Fenerbahçe'ye ilk geldiği sezon sadece 13 dakika forma şansı bulabilen Ferdi Kadıoğlu, bir sonraki sezon Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle birlikte daha fazla süre almaya başladı. Lig'deki ilk maçında yalnızca 13 dakika süre alan Kadıoğlu, bu kısa süre içinde fileleri havalandırmayı başarmıştı. İlk geldiği dönemde on numara mevkisinde görev yapan Kadıoğlu, zamanla farklı pozisyonlarda da kendini göstermeyi başardı.

BONSERVİS REKORUNU KIRDI

Brighton, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte toplam 35 milyon euro ödeyecek. Bu rakam, Ferdi'yi Türkiye'den yurt dışına satılan en pahalı futbolcu yapmasıyla birlikte en yüksek bedelli Türk oyuncu olarak listeye zirveden giriş yapacak. Bu transfer, Galatasaray'ın geçtiğimiz Ocak ayında Sacha Boey’i bonuslarla birlikte 35 milyon Euro’ya Bayern Münih’e sattığı rakamla eşdeğer olacak.

SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU

24 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşme süresi belli oldu. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Ferdi Kadıoğlu, sözleşme imzalamak üzere İngiltere'ye gitti.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMINI SEÇTİ

Daha önce Hollanda alt yaş gruplarında forma giyen Ferdi Kadıoğlu, özel olarak dönemin TFF A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'u arayarak milli takım tercihinin Türkiye’den yana olduğunu belirtmişti. Genç futbolcu, bu zamana kadar 20 kez A Milli olup 1 kez gol sevinci yaşadı.

VİTOR PEREİRA KARİYERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Uzun yıllar bulunduğu takımlarda on numara mevkisinde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesiyle kendini sol bek pozisyonunda bulmuştu. Kadıoğlu, o dönemi şu sözlerle açıklamıştı ''Mevki değişmeye ikna olmak sanırım hocaların yaklaşımıyla alakalı. Fenerbahçe'ye ilk geldiğim dönemde 'Burada oyna' diyorlar ama bana herhangi bir şey anlatıp, nedenini söylemiyorlardı. Vitor Pereira geldi, sebebini anlattı. Solda oynarsam yapabileceklerimi anlattı. Ben de plana sadık kaldım ve güvendim, güvenince de bu şekilde evrildim.'' ifadelerini kullanmıştı.

JORGE JESUS İLE BİR İLK YAŞADI

Fenerbahçe formasıyla 6 sezon geçiren Ferdi Kadıoğlu, bu süre zarfında önemli başarılara imza attı. Ancak, takımın tek şampiyonluğunu 2022-2023 sezonunda, teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde Ziraat Türkiye Kupasını kazanarak yaşadı.

FENERBAHÇE'DEN BİR FERDİ KADIOĞLU GEÇTİ

Fenerbahçe formasıyla 6 sezon boyunca mücadele eden Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma ile toplamda 204 resmi maçta görev aldı ve 18 gol - 22 asist yaptı. Performansı ile hem savunma hem de hücum hattında önemli roller oynadı.

İLK GOL SEVİNCİNİN ANLAMI

Fenerbahçe formasıyla ilk lig maçında fileleri havalandıran Ferdi Kadıoğlu, gol sonrası yaşadığı sevinci şu sözlerle açıkladı: "Laten Lukken."

Bu Felemenkçe ifade, "Çalışmasını sağla, işe yaramasının bir yolunu bul" anlamına geliyor. Ferdi, bu ifadeyle başarılı sonuçlar elde etmek için sıkı çalışmanın ve çözüm arayışının önemini vurguladı.