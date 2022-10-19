Ferdi Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı! Menajeri paylaştı: Yorum yağdı...

2011 yılında yüz felci geçiren ve o zamandan bu yana gözlerden uzak bir yaşam süren Ferdi Tayfur'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz haftalarda kızı Tuğçe Tayfur'u nişanlayan ancak törene katılmayan usta ismin son hali, menajerinin yayınladığı kare ile ortaya çıktı.

"CAN CANA"

Vaktinin çocuğunu evden geçiren 76 yaşındaki şarkıcı, menajeri Şirin Gözalıcı ile objektif karşısına geçti. Gözalıcı, Ferdi Tayfur ile çekilen fotoğrafını "Can cana, yan yana" notuyla yayınladı.

2020 yılında böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'un hayranları paylaşıma beğeni yağdırdı. "Ferdi Baba çok özletti kendini", "Özlemişiz", "Selamlarımızı iletin, maşallah" gibi yorumlar yaparken, bir kısmı da 'Baba ne olsu sana?' yorumunda bulundu.

TORUNUYLA POZ VERDİ

Öte yandan Ferdi Tayfur, geçtiğimiz ay torunu Taner Efe ile objektif karşısında poz vermişti. Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur, babası ve oğlunun fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.