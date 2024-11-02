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  4. Ferman Toprak'ın Beykoz'daki 5 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı! İçinde yok yok...

Ferman Toprak'ın Beykoz'daki 5 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı! İçinde yok yok...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.11.2024 14:52
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'Hayatı Tespih Yapmışım', 'Tavukları Pişirmişem', 'Ben Çağırmam Geleceksin' gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü türkücü Ferman Toprak şimdi de Beykoz'daki 5 katlı lüks villasıyla gündem oldu. Ünlü ismin evini gören herkes çok beğendi.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü türkücü Ferman Toprak şimdilerde Beykoz'daki 5 katlı lüks villasıyla gündemde.

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LÜKS EVİYLE GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz yıl evinde tadilat için anlaştığı mimar tarafından dolandırılan Toprak “Maddi ve manevi zarara uğradık. Yasal yollara başvurduk, Türk adaletine güveniyorum” demişti.

İÇİNDE YOK YOK...

İÇİNDE YOK YOK...
Ünlü ismin sekiz yıl önce aldığı villayı görenler hayran kaldı. Hiçbir detayın unutulmadığı lüks villada saunadan havuza, özel spor odasından geniş bir bahçeye kadar her şey var...

Lüks evde klasik mobilyalardan vazgeçmeyen Ferman Toprak, evinin dekorasyonunun tamamen eşi Hilal Kaplan'a ait olduğunu söylemişti.

Toprak, bahçeli evden sıkılan eşi için ayrıca 3+1 evde kiraladığını açıklamıştı.
Ferman Toprak, 2015 yılında Almanya’nın Münih kentinde Hilal Öztürk ile sade bir nikahla evlenmişti. Çiftin Adel Su adında bir kızı var.
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Ferman Toprak
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