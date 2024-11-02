Ferman Toprak'ın Beykoz'daki 5 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı! İçinde yok yok...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü türkücü Ferman Toprak şimdilerde Beykoz'daki 5 katlı lüks villasıyla gündemde. Önceki İçerik Sonraki İçerik

LÜKS EVİYLE GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz yıl evinde tadilat için anlaştığı mimar tarafından dolandırılan Toprak “Maddi ve manevi zarara uğradık. Yasal yollara başvurduk, Türk adaletine güveniyorum” demişti.

İÇİNDE YOK YOK... Ünlü ismin sekiz yıl önce aldığı villayı görenler hayran kaldı. Hiçbir detayın unutulmadığı lüks villada saunadan havuza, özel spor odasından geniş bir bahçeye kadar her şey var...

Lüks evde klasik mobilyalardan vazgeçmeyen Ferman Toprak, evinin dekorasyonunun tamamen eşi Hilal Kaplan'a ait olduğunu söylemişti.

Toprak, bahçeli evden sıkılan eşi için ayrıca 3+1 evde kiraladığını açıklamıştı.