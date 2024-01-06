Ferman Toprak sessizliğini bozdu! 1. 5 milyon lira iddiaları için de konuştu "Buradan cinayet çıkar dediler"

"700 BİN LİRA SENİN İÇİN NE Kİ.."

İşçilere, "Siz 700 bin lira dediniz. Ben de fiyat almak için başka usta getirdim" diyen Toprak'a işçiler, "700 bin lira senin için ne ki" yanıtını verdi. Toprak daha sonra "Ben sizin emeğinizi vermek istiyorum" deyince bu kez işçiler "Ya bu para verilecek ya buradan cinayet çıkacak" dedi.