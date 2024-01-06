Ferman Toprak sessizliğini bozdu! 1. 5 milyon lira iddiaları için de konuştu "Buradan cinayet çıkar dediler"

Önceki gün evinin tadilatını yapan işçileri darp ettiği gerekçesiyle karakolluk olan şarkıcı Ferman Toprak yaşanılan olayda asıl mağdurun kendi olduğunu belirtti. Evine gelen işçilerin kendilerine "Ya bu parayı vereceksin ya da burada cinayet çıkacak" dediğini belirtti.
Toprak, mimarın kendisinden ara ara para aldığını söyledi. Mimara 140 bin verdiğini belirten şarkıcı işçilere de 50 bin kadar para verdiğini söyledi. Mimar aradan çekildikten sonra elini taşın altına koyduğunu belirten Toprak işçilerin kendine, "Ağabey her yerden fiyat al. Nereden en düşük fiyat alıyorsan biz sana onun metrekarede 50 lira altına biz yapacağız." dedi. Toprak bu sözler üzerine eve usta getirdi. Çalışanlar Toprak'ın yanında ustayı görünce tepki gösterdi.
İşçilere, "Siz 700 bin lira dediniz. Ben de fiyat almak için başka usta getirdim" diyen Toprak'a işçiler, "700 bin lira senin için ne ki" yanıtını verdi. Toprak daha sonra "Ben sizin emeğinizi vermek istiyorum" deyince bu kez işçiler "Ya bu para verilecek ya buradan cinayet çıkacak" dedi.
Yaşanılan gerginliğin ardından işçileri evinden gönderen Ferman Toprak, sitesinin güvenliğini uyardı. Ancak ertesi sabah Toprak bir şok daha yaşadı. Toprak, "Bir gün sonra baktım kapıdalar. Aynı arabalarla. Haneye tecavüze gelmişler" ifadelerini kullandı.
Toprak, silahın kabzasıyla işçilere vurulduğu iddiasına da "Asla öyle bir şey yok" diye yalanladı.
Show Haber'de yer alan habere göre işçilerin şikayetinin ardından Toprak karakola davet edildi. Ferman Toprak da işçilerden "haneye tecevüz' ve 'kasten yaralamadan' şikayetçi oldu.