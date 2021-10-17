YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Festival için Afyonkarahisar'a gelen büyükelçiler Frigya'yı gezdi

Festival için Afyonkarahisar'a gelen büyükelçiler Frigya'yı gezdi

17.10.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Festival için Afyonkarahisar'a gelen büyükelçiler Frigya'yı gezdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali (Gastro Afyon 2021) için kente gelen büyükelçiler ve misafirler Frigya'yı gezdi.

Kentte bulunan 15 ülkeden büyükelçi ve davetliler, festivalin son gününde, İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi'nin kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyü ile Kayıhan ve Döğer beldelerindeki tarihi yapılar, oyma kaya mezarları ve peribacalarını inceledi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in de katıldığı gezide, büyükelçiler ve davetlilere 3 bin yıllık Frigya anlatıldı. Büyükelçiler ve davetliler, tarihi Frig Vadisi'ne hayran kaldı.

Emre Gölü'nde tekne turu da yapan misafirler, kendilerini kentte misafir eden Vali Çiçek ile Belediye Başkanı Zeybek'e teşekkürlerini iletti.

Geziye, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, daire müdürleri ve meclis üyeleri de katıldı.

Festival için Afyonkarahisar'a gelen büyükelçiler Frigya'yı gezdi

Festival için Afyonkarahisar'a gelen büyükelçiler Frigya'yı gezdi

Festival için Afyonkarahisar'a gelen büyükelçiler Frigya'yı gezdi

Festival için Afyonkarahisar'a gelen büyükelçiler Frigya'yı gezdi

Festival için Afyonkarahisar'a gelen büyükelçiler Frigya'yı gezdi

Festival için Afyonkarahisar'a gelen büyükelçiler Frigya'yı gezdi

Festival için Afyonkarahisar'a gelen büyükelçiler Frigya'yı gezdi

Festival için Afyonkarahisar'a gelen büyükelçiler Frigya'yı gezdi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 17 Ekim Pazar

İmsak
05:40
Sabah
07:02
Öğle
12:48
İkindi
15:54
Akşam
18:25
Yatsı
19:41

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Pazar

Görgülü Fuar Eczanesi
Merkez
Kenar Eczanesi
Merkez
Seyhan Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Bolvadin
Ünal Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
Sevınç Eczanesi
Dinar
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kocaeli'de kurallara uymayan sürücüler "drone"dan kaçamadı

Kocaeli'de kurallara uymayan sürücüler "drone"dan kaçamadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tekirdağ'da ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 17 tutuklama

Tekirdağ'da ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 17 tutuklama

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, kadın futbol takımını ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, kadın futbol takımını ziyaret etti

Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.