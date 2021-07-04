Fethiye'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı batan teknenin kaptanı gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde içinde 38 kişinin bulunduğu tur teknesinin batması sonucu 1 çocuğun öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tekne kaptanı gözaltına alındı.

Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Belcekız Plajı'nın 50 metre açıklarında dün batan tur teknesinde Yunus Emre Yılmaz'ın (2) hayatını kaybetmesi ve ölen çocuğun annesi Nazlıhan Nur Yılmaz (34) ile kız kardeşi Ravza'nın (5) yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tekne kaptanı R.Z, sahil güvenlik ekiplerince gözaltına alındı.

Kazanın ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan anne Yılmaz'ın Isparta'ya sevk edildiği, küçük kızının ise nakledildiği Fethiye Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

- Dalgıçlar batan teknede inceleme yaptı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timine bağlı dalgıçlar, batan teknede inceleme gerçekleştirdi.

Dalgıçların teknedeki incelemeleri görüntülendi.

Basın mensuplarıyla da paylaşılan görüntülerde teknenin arka kısmının denizin tabanına oturduğu, başının ise dik vaziyette olduğu görüldü. Kamera kayıtlarında, teknede bulunan masa ve sandalyelerin denize dağıldığı da yer alıyor.

Tekneyi denizden çıkarma çalışmaları ise devam ediyor. ​​​​​​​

İlçede dün içinde 35'i yolcu 38 kişinin bulunduğu tekne batmış, teknede bulunanlardan birçoğu kendi imkanlarıyla karaya çıkmıştı. Diğer kazazedeler ise bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekibi, dalış okullarının botları ve taksi botlarla kurtarılmıştı.