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Fethiye'de alabora olan teknedeki 6 kişi yüzerek karaya çıktı

14.07.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de alabora olan teknedeki 6 kişi yüzerek karaya çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde alabora olan teknede bulunan 6 kişi, yüzerek kıyıya ulaştı.

Kuleli Koyu açığında bir teknenin alabora olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Tekneden yüzerek kıyıya ulaşan aynı aileden 6 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak ilçedeki Sahil Güvenlik iskelesine getirildi.

Biri hafif yaralı, 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tekneyi kullanan kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Fethiye'de alabora olan teknedeki 6 kişi yüzerek karaya çıktı

Fethiye'de alabora olan teknedeki 6 kişi yüzerek karaya çıktı

Fethiye'de alabora olan teknedeki 6 kişi yüzerek karaya çıktı

Fethiye'de alabora olan teknedeki 6 kişi yüzerek karaya çıktı

Fethiye'de alabora olan teknedeki 6 kişi yüzerek karaya çıktı

Fethiye'de alabora olan teknedeki 6 kişi yüzerek karaya çıktı

Fethiye'de alabora olan teknedeki 6 kişi yüzerek karaya çıktı

Fethiye'de alabora olan teknedeki 6 kişi yüzerek karaya çıktı

Fethiye'de alabora olan teknedeki 6 kişi yüzerek karaya çıktı

Fethiye'de alabora olan teknedeki 6 kişi yüzerek karaya çıktı

Fethiye'de alabora olan teknedeki 6 kişi yüzerek karaya çıktı

Fethiye'de alabora olan teknedeki 6 kişi yüzerek karaya çıktı

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