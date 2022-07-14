Muğla'nın Fethiye ilçesinde alabora olan teknede bulunan 6 kişi, yüzerek kıyıya ulaştı.
Kuleli Koyu açığında bir teknenin alabora olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.
Tekneden yüzerek kıyıya ulaşan aynı aileden 6 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak ilçedeki Sahil Güvenlik iskelesine getirildi.
Biri hafif yaralı, 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Tekneyi kullanan kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Fethiye'de alabora olan teknedeki 6 kişi yüzerek karaya çıktı
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