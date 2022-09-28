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Fethiye'de "Dünya Akro Kupası" etkinliği başladı

28.09.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı: "Pandemide çok vakit kaybettik. Kaybedilen zamanı bu gibi organizasyonlarla kazanmamız lazım" - Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak: "Burada kırılacak rekorlarla dünya hava sporları tarihine girecek bir yer olacak Babadağ. Ölüdeniz ve Babadağ, hak ettiği değeri alacak"

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Dünya Akro Kupası" etkinliği başladı.

Babadağ Teleferik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Muğla Valiliği, Kaymakamlık ile Güney Ege Kalkınma Ajansı iş birliğinde, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da başlayan etkinliğe 49 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Babadağ'ın 1700 metre rakımdaki pistinde düzenlenen açılış töreninde konuşma yapan Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, etkinliğin ilçede düzenlenmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Babadağ'a yapılan teleferik ile Fethiye'nin, Türkiye'nin yeni bir destinasyon kazandığını belirten Balcı, "Tesisi ilçeye kazandıran Kenan Kıran'a teşekkür ediyorum. Tesis ile uluslararası bir etkinlik ilçede yapılabiliyor. Pandemide çok vakit kaybettik. Kaybedilen zamanı bu gibi organizasyonlarla kazanmamız lazım. Katılan tüm sporculara da özgürleşmek için Fethiye'yi seçtikleri için teşekkürler." diye konuştu.

- Koçak: "Ölüdeniz ve Babadağ hak ettiği değeri alacak"

Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak ise Babadağ ve Ölüdeniz'in etkinlikle dünyaya en iyi şekilde gösterileceğini dile getirdi.

Dünyanın en iyi akrobasi uçuşu yapılabilen alanına sahip olunmasına rağmen bugüne kadar Uluslararası Hava Sporları Federasyonunun (FAI) onayıyla yapılan bir şampiyonanın ilçede gerçekleşmediğini belirten Koçak, şunları kaydetti:

"Bizi dünyaya sporla tanıtan bir sporcunun olmaması bizim için büyük bir handikaptı. Böylece yola çıktık ve başvurumuzu yaptık. Burada FAI onaylı bir Dünya Kupası düzenliyoruz. Dünya Kupası'nın bu yılki kategorisi 2. Amacımız bunu kategori 1'e çıkarmak. Kategori 1'e çıktıktan sonra dünyadaki tüm sporcular bu etkinliğe katılmadıklarında puanlar düşmüş olacak. Böylece burası bizim insanları davet ettiğimiz bir yer değil insanların gelmek için çaba sarf ettikleri bir yer olacak. Burada kırılacak rekorlarla dünya hava sporları tarihine girecek bir yer olacak Babadağ. Ölüdeniz ve Babadağ, hak ettiği değeri alacak."

Babadağ Teleferik olarak 16-23 yaş arası iddialı ve idealist 15 sporcuya sponsor olduklarını anlatan Koçak, sporcuların yıl başından bu yana yaklaşık 600 uçuş yaptığını ve alanlarında kendilerini çok geliştirdiklerini vurguladı.

Koçak, yetişen Türk sporcuların kendilerini hem Türkiye Hava Sporları Federasyonunun düzenlediği Türkiye Kupası'nda göstereceklerini hem de etkinliğe gelen dünya çapında isim yapmış sporcuların tecrübelerinden faydalanacağını dile getirdi.

Etkinlik boyunca wingsuit (yarasa adam uçuşu), base jump (serbest düşüş), speed fly, tandem yamaç paraşütü gösterisi yapılacak.

Dünya Akro Kupası'nın yanı sıra Türkiye Akro Kupası yarışlarının da düzenleneceği etkinlik, 2 Ekim'de sona erecek.

Fethiye'de "Dünya Akro Kupası" etkinliği başladı

- Fethiye Kaymakamı Alper Balcı: "Pandemide çok vakit kaybettik. Kaybedilen zamanı bu gibi organizasyonlarla kazanmamız lazım" - Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak: "Burada kırılacak rekorlarla dünya hava sporları tarihine girecek bir yer olacak

Fethiye'de "Dünya Akro Kupası" etkinliği başladı

Fethiye'de "Dünya Akro Kupası" etkinliği başladı

Fethiye'de "Dünya Akro Kupası" etkinliği başladı

Fethiye'de "Dünya Akro Kupası" etkinliği başladı

Fethiye'de "Dünya Akro Kupası" etkinliği başladı

Fethiye'de "Dünya Akro Kupası" etkinliği başladı

Fethiye'de "Dünya Akro Kupası" etkinliği başladı

Fethiye'de "Dünya Akro Kupası" etkinliği başladı

Fethiye'de "Dünya Akro Kupası" etkinliği başladı

Fethiye'de "Dünya Akro Kupası" etkinliği başladı

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