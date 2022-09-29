Fethiye'de "Dünya Akro Kupası" etkinliği devam ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ilk kez düzenlenen "Dünya Akro Kupası" etkinliğinin ikinci gününde sporcular antrenman uçuşları yaptı.

Babadağ Teleferik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Muğla Valiliği, Fethiye Kaymakamlığı ile Güney Ege Kalkınma Ajansı iş birliğinde, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da başlayan etkinliğe 49 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Babadağ'ın 1200 ile 1700 metredeki pistlerinden havalanan yamaç paraşütü pilotları, antrenman uçuşlarında gökyüzünde akrobasi hareketleri yaptı.

Babadağ Teleferik Genel Müdürü ve yarışma direktörü Cengiz Koçak, gazetecilere, dünyada yapılan üç akro kupası içinden Babadağ'ı en prestijli hale getirmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Yamaç paraşütüyle ileri seviye akrobatik hareketler yapıldığını belirten Koçak, "Bu hareketlerin doğruluk ve sürat kriterleri var. Hakemler yerden yapılan hareketi inceleyerek puan verecek. Ferdi yarışmaların ardından eşli gösteriler de yapılacak. Dört kategoride dereceler olacak. Bugüne kadar dünya çapında ses getiren bir akro sporcumuz yoktu. Bizim sporcularımız da dünyanın en iyileriyle yarışacak. Bu da onlara güzel bir ilham olacak. Sporcularımızın da birkaç yıla dünyanın enleri arasında yer alacağına inanıyoruz." dedi.

Koçak, dünyanın en iyi pilotlarını izlemeye herkesin gelebileceğini kaydetti.

Etkinlikte, wingsuit (yarasa adam uçuşu), base jump (serbest düşüş), speed fly, tandem yamaç paraşütü gösterileri yapılacak.

Dünya Akro Kupası'nın yanı sıra Türkiye Akro Kupası yarışlarının da düzenleneceği etkinlik, 2 Ekim'de sona erecek.