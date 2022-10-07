Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle Kuzin'in cesedini taşıyamayan ekiplerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine Aydın Jandarma Filo Komutanlığı helikopteri görevlendirildi.

Fethiye'de kayalıklara düşen Rus yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti

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