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Fethiye'de kayalıklara düşen Rus yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti

07.10.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de kayalıklara düşen Rus yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen Rus uyruklu yamaç paraşütü pilotu yaşamını yitirdi.

Maksim Kuzin (33), yamaç paraşütü yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'nde Babadağ'ın 1200 metredeki pistine çıktı. Hazırlıkların ardından kalkış yapan Kuzin, kayalık alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kuzin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle Kuzin'in cesedini taşıyamayan ekiplerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine Aydın Jandarma Filo Komutanlığı helikopteri görevlendirildi.

Ekiplerce helikoptere alınan ceset, Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Fethiye'de kayalıklara düşen Rus yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti

Fethiye'de kayalıklara düşen Rus yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti

Fethiye'de kayalıklara düşen Rus yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti

Fethiye'de kayalıklara düşen Rus yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti

Fethiye'de kayalıklara düşen Rus yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti

Fethiye'de kayalıklara düşen Rus yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti

Fethiye'de kayalıklara düşen Rus yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti

Fethiye'de kayalıklara düşen Rus yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti

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Babadağ Fethiye yamaç paraşütü helikopter UMKE jak paraşüt

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