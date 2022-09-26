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Fethiye’de seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

26.09.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye’de seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Foça Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ilerleyen 48 CT 835 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurarak dışarı çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Fethiye’de seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Fethiye’de seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Fethiye’de seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Fethiye’de seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Fethiye’de seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Fethiye’de seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Fethiye’de seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Fethiye’de seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Fethiye’de seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Fethiye’de seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Fethiye Otomobil İtfaiye

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