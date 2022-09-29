İhbar üzerine bölgeye sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Muğla 'nın Fethiye ilçesinde yolda yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi ise yaralı bulundu.

Fethiye'de yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi yaralı bulundu

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