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Fethiye'de yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi yaralı bulundu

29.09.2022 02:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi yaralı bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolda yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi ise yaralı bulundu.

Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde iki kişinin yol ortasında hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı David James Warren (72) ise sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Fethiye'de yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi yaralı bulundu

Fethiye'de yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi yaralı bulundu

Fethiye'de yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi yaralı bulundu

Fethiye'de yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi yaralı bulundu

Fethiye'de yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi yaralı bulundu

Fethiye'de yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi yaralı bulundu

Fethiye'de yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi yaralı bulundu

Fethiye'de yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi yaralı bulundu

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Muğla Fethiye güvenlik kamerası jandarma ölü

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