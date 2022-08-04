Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Michal Proc (Polonya), Martin Vulic (Hırvatistan), Anastasios Kardaris (Yunanistan)
Türkiye: Arda Sivas 12, Tan Yıldızoğlu 11, Hamza Mestoğlu 2, Berke Büyüktuncel 14, Samet Yiğitoğlu 6, Özgür Cengiz 7, Karahan Efeoğlu 4, Eray Büyükcangaz 4, Efe Demirel 2, Kerem Konan 2
Litvanya: Kublickas 7, Babraitis 5, Keinys, Murauskas 19, Krivas 14, Rimkus, Klimas, Sarauskas 5, Jocys 5, Bartninkas, Leliukas 6
1. Periyot: 22-17
Devre: 32-27
3. Periyot: 45-48
5 faulle çıkan: 34.55 Hamza Mestoğlu (Türkiye)
İZMİR (AA) - FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Litvanya'yı 64-61 mağlup eden Türkiye, yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde Slovenya ile karşılaşacak.
Müsabakaya Krivas'ın faul atışından bulduğu sayılarla başlayan rakibi karşısında 10-0'lık seri yakalayan Türkiye, dördüncü dakikayı 10-2 üstün geçti. Daha sonra toparlanan Litvanya, bitime 3 dakika kala farkı 1 sayıya kadar indirse de (11-12) ay-yıldızlı ekip periyodu 22-17 önde tamamladı.
İki takımın da birer basket bulabildiği ikinci periyodun ilk 5 dakikasını Türkiye 24-19 üstün geçti. Milliler, devreyi 32-27 galip bitirdi.
Üçüncü periyoda Berke ve Özgür'ün basketleriyle başlayan Türkiye, 22. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 36-27. Karşılaşmanın 26. dakikasında Karahan'ın basketiyle skoru 43-37'e getiren Türkiye karşısında, 11-0'lık seri yakalayan Litvanya, 48-43 üstünlük kurdu. Litvanya periyodu 48-45 önde tamamladı.
Karşılaşmanın son 5 dakikasına 7 sayı farkla 54-47 üstün giren Litvanya'ya 7-0'lık seriyle cevap veren Türkiye, bitime 3 dakika kala 54-54 beraberliği yakaladı. Arda ile üst üste sayılar bulan Türkiye, bitime 1 dakika 13 saniye kala 59-57 öne geçti. Son bölümü büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 64-61 kazandı.
Yarı finale yükselen Türkiye, 6 Ağustos Cumartesi günü Sovenya ile karşılaşacak.
İzmirli sporseverlerin milli takımı yalnız bırakmadığı müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.
- Türkiye: 64 - Litvanya: 61 - Yarı finale yükselen Türkiye, Slovenya'nın rakibi oldu
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