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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası

07.08.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye: 61 - İspanya: 68 - İspanya turnuvayı şampiyon tamamladı

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Thomas Bissuel (Fransa), Michal Proc (Polonya), Martin Vulic (Hırvatistan)

Türkiye: Arda Sivas 2, Tan Yıldızoğlu 2, Karahan Efeoğlu 3, Berke Büyüktuncel 8, Samet Yiğitoğlu 5, Özgür Cengiz 12, Hamza Mestoğlu 9, Eray Büyükcangaz 10, Kerem Konan 10

İspanya: Villar 20, Rodriguez 6, Pinedo 6, Garuba 7, Almansa 14, Cebrian 8, Moreno 3, Iglesias 2, Garcia 2, Gomez, Onuetu

1. periyot: 14-22

Devre: 31-36

3. periyot: 39-51

İZMİR (AA) - FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye'yi 68-61 mağlup eden İspanya, organizasyonda şampiyonluğu elde etti.

Karşılaşmaya Villar'ın etkili oyunuyla başlayan İspanya, periyodun bitimine 3 dakika kala Villar'ın 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 18-7. Türkiye, Eray, Kerem ve Samet'le 7-0'lık seri yakalamasına rağmen İspanya, periyodu 22-14 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta İspanya 18. dakika içinde Garcia'nın basketiyle farkı 12 sayıya çıkardı: 36-24. Türkiye'nin Kerem, Hamza, Eray'ın basketleriyle 7-0'lık seriyle tamamladığı devreyi İspanya 36-31 galip tamamladı.

Üçüncü periyotta hücumda etkili olamayan Türkiye karşısında aradaki farkı 14 sayıya (kadar 49-35) çıkaran İspanya, periyodu 51-39 önde bitirdi.

Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren İspanya, müsabakadan 68-61 galip ayrıldı ve şampiyonada birinciliğe ulaştı.

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası

- Türkiye: 61 - İspanya: 68 - İspanya turnuvayı şampiyon tamamladı

Türkiye - İspanya

Türkiye - İspanya

Türkiye - İspanya

Türkiye - İspanya

Türkiye - İspanya

Türkiye - İspanya

Türkiye - İspanya

Türkiye - İspanya

Türkiye - İspanya

Türkiye - İspanya

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İspanya Türkiye

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