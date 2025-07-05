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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kahreden sakatlık! Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Jamal Musiala'nın bileği kırıldı...

Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda PSG ve Bayern Münih karşılaşırken ilk yarının sonlarında Jamal Musiala ve Donnaruma çarpıştı ve Musiala yerde kaldı. Alman oyuncunun ayak bileği ters döndü ve sedyeyle sahayı terk etti. Yapılan tetkikler sonrasında oyuncunun ayak bileğinin kırıldığı ortaya çıktı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kahreden sakatlık! Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Jamal Musiala'nın bileği kırıldı...
Burak Kavuncu
Jamal Musiala

Jamal Musiala

ALM Almanya
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final maçında PSG ile Bayern Münih arasında oynanan maça Jamal Musiala'nın sakatlığı damga vurdu. İlk yarının son dakikasında yaşanan Musiala - Donnarumma pozisyonunun ardından Alman oyuncu yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyuncuya müdahale ederken yıldız oyuncunun ayak bileğinde kırık olduğu ortaya çıktı.

DONNARUMA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası nda kahreden sakatlık! Bayern Münih in yıldız oyuncusu Jamal Musiala nın bileği kırıldı... 1

Sağ kanattan topla ilerleyen Olise, topu Jamal Musaila’ya atarken PSG'de kalesini terk eden Gianliugi Donnarumma, yaptığı müdahale sonrası topun sahibi oldu. Pozisyonun ardından yerde acı çeken Musiala’nın ayak bileğinin kırıldığı anlaşıldı. Jamal Musiala'yı o halde gören Gianluigi Donnarumma gözyaşlarına hakim olamadı.

ALKIŞ SESLERİ YÜKSELDİ STADYUMDAN

FIFA Kulüpler Dünya Kupası nda kahreden sakatlık! Bayern Münih in yıldız oyuncusu Jamal Musiala nın bileği kırıldı... 2

Bileği kırılan yıldız futbolcu sahadan çıkarken göz yaşlarını tutamazken, tüm tribünler oyuncuya destek olmak için ayağa kalkarak alkışladı.

Canlı Skor

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kahreden sakatlık! Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Jamal Musiala'nın bileği kırıldı... G1

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kahreden sakatlık! Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Jamal Musiala'nın bileği kırıldı... G2

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kahreden sakatlık! Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Jamal Musiala'nın bileği kırıldı... G3

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kahreden sakatlık! Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Jamal Musiala'nın bileği kırıldı... G4

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kahreden sakatlık! Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Jamal Musiala'nın bileği kırıldı... G5
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