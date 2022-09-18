Filipinler'i sallayan Türk: Arda Çınkır! İlk yarıda tam 4 gol attı, maça damgasını vurdu...

Filipinler Ligi'nde 6. hafta mücadelesinde Cebu ile Mendiola karşı karşıya geldi. Müsabaka, Cebu'nun 7-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5., 21., 23. ve 36. dakikalarda Arda Çınkır, 18. dakikada Cordova, 34. dakikada Uzoka ve 50. dakikada Okuda kaydetti. Mendiola'nın tek sayısı ise 68. dakikada geldi. Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Cebu, 11 puanla 3. sırada yer aldı.

İLK YARIDA 4 GOL BİRDEN

Teknik direktörlüğünü Türk antrenör Mehmet Kakil'in yaptığı Cebu'da Arda Çınkır'ın maçın ilk yarısında 4 gol birden atması sosyal medyada geniş yer buldu.

HEDEFİ TÜRKİYE

Gol krallığı için oldukça iddialı konumda olan 20 yaşındaki futbolcunun hedefinin ise yeniden Türkiye'ye dönmek olduğu ortaya çıktı.

ALTYAPISI HATAY

Futbola 11 yaşındayken Hatay Serinyolspor'da başlayan Arda Çınkır, bir yıl sonra Hatayspor'a transfer oldu.

ŞAMPİYONLUKTAKİ EN BÜYÜK KOZLARDAN BİRİ

Golcü oyuncu, Mehmet Kakil'in Cebu'nun başına geçmesinin ardından bu takımın yolunu tutmuştu. 7 takımlı ligde 3. sırada bulunan Cebu'nun şampiyonluk yürüyüşündeki en önemli kozlardan biri olan Arda, GOAL Türkiye'ye verdiği demeçte şampiyonluğun yanı sıra gol krallığını da istediğini söylemişti.

SÜPER LİG'İ İSTİYOR

Arda Çınkır, Filipinler'deki hayata adapte olduğunu ve takımının başarısı için elinden geleni yapacağını ifade etti. Genç forvet, Cebu deneyiminin ardından Hatayspor'a döneceğini ve Süper Lig'de boy göstermek istediğini belirtmişti.

Son dönemde attığı gollerle adından sıklıkla söz ettiren Arda, Asya futbolunun gelişim gösteren liglerinden olan Filipinler'in önemli golcülerinden biri olarak nitelendiriliyor.