Final gecesi baygınlık geçirmişti! MasterChef Tahsin Küçük'ün serum yorumu gündem oldu

Bu sezon büyük bir heyecanla izlediğimiz MasterChef All Star'ın kazananı Esra Tokelli olmuştu. Final gecesinde Tahsin Küçük ile yarışan Esra en yüksek puanı alarak şampiyon olmayı başarmıştı.



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Final gecesinde şeflerin puanlarını açıkladığı sırada Tahsin fenalaşarak herkesi korkutmuştu.

Tahsin'in baygınlık geçirdiği esnada canlı yayına kısa süreliğine ara verilmişti.

Sağlık durumu normale dönen Tahsin konuyla ilgili olarak, "Açlık vardı. Heyecan vardı. Adrenalin yükselmesi. Tam da karar anı. Çok özür dilerim herkesten." demişti.

Son olarak Kerimcan Durmaz'ın YouTube kanalına konuk olan Tahsin, Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina'ya pişmaniye yaparken, hasta yarışmacılar hakkında açıklamalar yaptı.