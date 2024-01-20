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  4. Final gecesi baygınlık geçirmişti! MasterChef Tahsin Küçük'ün serum yorumu gündem oldu

Final gecesi baygınlık geçirmişti! MasterChef Tahsin Küçük'ün serum yorumu gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.01.2024 12:33 | Son Güncelleme:
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Her bölümü büyük yankı uyandıran sezonun en heyecanlı yarışmalarından biri olan MasterChef All Star finaliyle de çok konuşulmuştu. Esra ve Tahsin'in finale kaldığı yarışmada şampiyon Esra Tokelli olmuştu. MasterChef All Star 2.si olan Tahsin Küçük, Kerimcan Durmaz'ın YouTube kanalına konuk oldu. Tahsin'in hasta yarışmacılar hakkındaki yorumu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu sezon büyük bir heyecanla izlediğimiz MasterChef All Star'ın kazananı Esra Tokelli olmuştu. Final gecesinde Tahsin Küçük ile yarışan Esra en yüksek puanı alarak şampiyon olmayı başarmıştı.

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SERUM YORUMU OLAY OLDU

Final gecesinde şeflerin puanlarını açıkladığı sırada Tahsin fenalaşarak herkesi korkutmuştu.

Tahsin'in baygınlık geçirdiği esnada canlı yayına kısa süreliğine ara verilmişti.

Sağlık durumu normale dönen Tahsin konuyla ilgili olarak, "Açlık vardı. Heyecan vardı. Adrenalin yükselmesi. Tam da karar anı. Çok özür dilerim herkesten." demişti.
Son olarak Kerimcan Durmaz'ın YouTube kanalına konuk olan Tahsin, Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina'ya pişmaniye yaparken, hasta yarışmacılar hakkında açıklamalar yaptı.
'Kazandığınız zaman hepiniz turp gibisiniz ama kaybetmeye gelince herkes ertesi gün serum stoysi atıyor' diyen Tahsin'in bu sözleri sosyal medyayı salladı.
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Masterchef Tahsin Küçük sosyal medya gecesi
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