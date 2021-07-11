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Finalist Ali Gürbüz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ali Gürbüz'ün boyu ve kilosu kaç?

11.07.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık karşılaşmaları tamamlanarak, finalistler belli oldu. Müsabakalarda sergilediği performans ile adından söz ettirmeyi başaran ve çeyrek finale kalan Ali Gürbüz'ün hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

  1. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde yarı finalde rakibini alt ederek finale adını yazdıran Ali Gürbüz, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen güreş müsabakalarında sergilediği performans ile adından söz ettiren pehlivan Ali Gürbüz'ün kariyeri ve hayatı araştırılıyor. Peki Ali Gürbüz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ali Gürbüz'ün boyu ve kilosu kaç? İşte merak edilen ayrıntılar...

Pehlivan Ali Gürbüz kimdir?

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 660'cısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finalde gösterdiği başarılı performans ile adını duyuran Ali Gürbüz, finale adını yazdırdı.

ALİ GÜRBÜZ KİMDİR?

ALİ GÜRBÜZ KİMDİR?
Ali Gürbüz 650., 651. ve 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek üç defa başpehlivan unvanını kazanmıştır. Cumhuriyet tarihinde bu başarıyı yakalayan 5 güreşçiden biri olarak adını tarihe yazdırdı.
2013 senesinde gerçekleştirilen 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olduysa da doping testi pozitif çıktığı için kazandığı altın kemer, başpehlivanlık unvanı ve para ödülü elinden geri alındı.
197 cm boyunda ve 125 kg ağırlığında olan başarılı güreşçi 2011 yılında üçüncülük, 2016 ve 2017 yıllarında ikincilik ve 2018 yılında tekrar üçüncülük almasının ardından 2019 yılında gerçekleştirilen 60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde birinci olan Gürbüz, Kurtdereli başpehlivanlığı unvanını almıştır.
Bu yıl 660'ıncısı düzenlenen yarışlarda yine adını finale yazdırarak başarısını gözler önüne sermiştir.
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