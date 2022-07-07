YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Fırçam ve Ben" sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı

"Fırçam ve Ben" sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı

07.07.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

33 eserin yer aldığı sergi, 7 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek

İSTANBUL (AA) - Ressam Halil Kahraman'ın "Fırçam ve Ben" sergisi sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Cami Hünkar Kasrı'ndaki serginin açılışına İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ile çeşitli alanlardan sanatçılar katıldı.

Açılışta konuşma yapan İsrafil Kuralay, sanata katkıda bulunmak adına çeşitli sergilere ev sahipliği yaptıklarını, Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda açtıkları sergilerin 100'ü geçtiğini söyledi.

"Fırçam ve Ben" sergisinin çağdaş sanat alanında olduğunu belirten Kuralay, "Burada genellikle geleneksel sanatlara yer veriyoruz ama bütün sanatlar birbirinden kıymetli. Bugünkü sergi de çok anlamlı. Sanatseverlerin beğeneceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Özellikle gençlerin resim sanatını sevmelerini istiyorum"

Ressam Halil Kahraman ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, beşinci kişisel sergisini açtığını dile getirerek, eserlerinin yurt içinde ve yurt dışında sanatseverlerce ilgi gördüğünü anlattı.

Kahraman, sergide toplam 33 eserinin bulunduğu bilgisini paylaşarak, "Genellikle İstanbul konulu resimler yapmaktaydım. 2013'ten beri resim yapıyorum. Sanatımı iş hayatımın yanı sıra sürdürdüm. Amacım sanatta kendimi geliştirmekti. Ben gençlere de tavsiye ediyorum. Özellikle gençlerin resim sanatını sevmelerini istiyorum." dedi.

Soyut resimler çalıştığını dile getiren Kahraman, özellikle bayram tatilinde Eminönü'ne geleceklerin 11 Temmuz'dan itibaren sergiyi ziyaret edebileceklerini ifade etti.

Sergi, 7 Ağustos'a kadar 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

"Fırçam ve Ben" sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı

- 33 eserin yer aldığı sergi, 7 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek

"Fırçam ve Ben" sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı

"Fırçam ve Ben" sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı

"Fırçam ve Ben" sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı

"Fırçam ve Ben" sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı

"Fırçam ve Ben" sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı

"Fırçam ve Ben" sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı

"Fırçam ve Ben" sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı

"Fırçam ve Ben" sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ito

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:32
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:35

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Çiçek Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Kimse terlikten görünen siyah ayak tırnağı istemez!

Kimse terlikten görünen siyah ayak tırnağı istemez!

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.