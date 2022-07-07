"Fırçam ve Ben" sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı

İSTANBUL (AA) - Ressam Halil Kahraman'ın "Fırçam ve Ben" sergisi sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Cami Hünkar Kasrı'ndaki serginin açılışına İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ile çeşitli alanlardan sanatçılar katıldı.

Açılışta konuşma yapan İsrafil Kuralay, sanata katkıda bulunmak adına çeşitli sergilere ev sahipliği yaptıklarını, Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda açtıkları sergilerin 100'ü geçtiğini söyledi.

"Fırçam ve Ben" sergisinin çağdaş sanat alanında olduğunu belirten Kuralay, "Burada genellikle geleneksel sanatlara yer veriyoruz ama bütün sanatlar birbirinden kıymetli. Bugünkü sergi de çok anlamlı. Sanatseverlerin beğeneceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Özellikle gençlerin resim sanatını sevmelerini istiyorum"

Ressam Halil Kahraman ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, beşinci kişisel sergisini açtığını dile getirerek, eserlerinin yurt içinde ve yurt dışında sanatseverlerce ilgi gördüğünü anlattı.

Kahraman, sergide toplam 33 eserinin bulunduğu bilgisini paylaşarak, "Genellikle İstanbul konulu resimler yapmaktaydım. 2013'ten beri resim yapıyorum. Sanatımı iş hayatımın yanı sıra sürdürdüm. Amacım sanatta kendimi geliştirmekti. Ben gençlere de tavsiye ediyorum. Özellikle gençlerin resim sanatını sevmelerini istiyorum." dedi.

Soyut resimler çalıştığını dile getiren Kahraman, özellikle bayram tatilinde Eminönü'ne geleceklerin 11 Temmuz'dan itibaren sergiyi ziyaret edebileceklerini ifade etti.

Sergi, 7 Ağustos'a kadar 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.