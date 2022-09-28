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FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası

28.09.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da devam eden turnuvada Türkiye 7 altın, 13 gümüş ve 32 bronz madalya kazandı

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası, Samsun'da devam ediyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen turnuva kapsamında Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda güreş, İlkadım Okçuluk Salonu'nda muaythai, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda karate ve OMÜ Yalçın Taşmektepligil Salonu'nda boks müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Samsun'da 21 Eylül'de başlayan, 56 ülkeden yaklaşık 1100 sporcunun katıldığı turnuvada Türkiye şu ana kadar 7 altın, 13 gümüş ve 32 bronz olmak üzere 52 madalya kazandı.

Organizasyon 30 Eylül'de sona erecek.

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası

- Samsun'da devam eden turnuvada Türkiye 7 altın, 13 gümüş ve 32 bronz madalya kazandı

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası

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