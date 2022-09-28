FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası

Samsun'da 21 Eylül'de başlayan, 56 ülkeden yaklaşık 1100 sporcunun katıldığı turnuvada Türkiye şu ana kadar 7 altın, 13 gümüş ve 32 bronz olmak üzere 52 madalya kazandı.

- Samsun'da devam eden turnuvada Türkiye 7 altın, 13 gümüş ve 32 bronz madalya kazandı

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