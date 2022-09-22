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FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası Samsun'da devam ediyor

22.09.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası Samsun'da devam ediyor

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası, Samsun'da sürüyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan turnuvanın ikinci gününde Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda sambo müsabakaları yapıldı.

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda ise wushu karşılaşmaları gerçekleştirildi.

Turnuvanın üçüncü gününde ise muaythai, güreş, boks ve karate müsabakaları başlayacak.

Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası, 30 Eylül'de sona erecek.

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası Samsun'da devam ediyor

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası Samsun'da devam ediyor

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası Samsun'da devam ediyor

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası Samsun'da devam ediyor

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası Samsun'da devam ediyor

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası Samsun'da devam ediyor

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası Samsun'da devam ediyor

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası Samsun'da devam ediyor

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası Samsun'da devam ediyor

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası Samsun'da devam ediyor

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